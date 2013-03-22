金属期市：期铜上涨，受逢低吸纳买盘及塞浦路斯银行业交易影响

《路透晚报》--3月28日日间新闻摘要（中港台）
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
* 塞浦路斯与希腊达成后者并购塞浦路斯几家银行希腊分支的协议
* 塞浦路斯银行业倒闭的风险令铜价涨势受限
* LME铜库存触及近10年最高位
路透伦敦3月22日 - 期铜周五上涨，受逢低吸纳及中国买盘带动，塞浦路斯与希腊就后者收购塞浦路斯几家银行希腊分支达成协议后，人们对塞浦路斯可能违约的担忧缓解。
但铜价仍势将创下三周来最大单周跌幅，因塞浦路斯债务违约仍是实质性风险。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,655美元，周四收报7,580美元。
本周铜价累计跌1.1%，创下2月底以来最大单周跌幅。周二铜价触及七个月低点7,486.25美元，目前较年初水平低约4%。
“我们看到不仅有来自中国的买盘，还有欧美的买盘，但我认为消费者确实不需要追涨，各地库存都在增加，而且铜矿供应也在强劲增长，”花旗分析师David Wilson称。
“许多金属都接近基本合理价位，人们将持续看到今年铜库存增加。”
本周铜价下跌引发中国买家补充库存，但人们对欧元区危机蔓延的担心超过了需求增加的影响。
今日稍早公布的数据显示， 德国3月IFO企业景气判断指数下降，打破了连续四个月的涨势，因塞浦路斯问题重新引发欧债危机可能打压德国经济的忧虑。
但较为乐观的数据也陆续出炉，汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的3月初值数据升至51.7,连续第五个月处在荣枯线50上方.2月终值为50.4. 另外美国公布的数据显示，初请失业金人数呈下降趋势，而且制造业活动和房屋销售均增长。
**铜库存增加**
LME铜库存升至近10年最高位。最新数据显示，LME铜库存增加5,025吨，至562,475吨，这是2003年10月以来最高水准。
LME库存自去年12月初以来已增加逾一倍，部分因为中国炼厂增加出口。
今年前两个月中国出口了64,781吨铜，几乎是去年总数的近四分之一。
期锡 收报22,925美元，周四报22,595美元，期锌 报1,952美元，周四收报1,934美元。
期铅 收报2,189美元，周四报2,172.5美元，期铝 报1,947美元，周四报1,928美元，期镍 收报17,145美元，周四报16,895美元。
以下为1708GMT基本金属主力合约报价:
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 342.50 0.00 +0.00 365.25 -6.23 LME期铝 1947.50 19.50 +1.01 2073.00 -6.05 LME期铜 7659.00 39.00 +0.51 7931.00 -3.43 LME期铅 2187.25 14.75 +0.68 2330.00 -6.13 LME期镍 17122.00 227.00 +1.34 17060.00 0.36 LME期锡 22801.00 206.00 +0.91 23400.00 -2.56 LME期锌 1951.50 17.50 +0.90 2080.00 -6.18 上海期铝 14700.00 -45.00 -0.31 15435.00 -4.76 上海期铜 55650.00 -380.00 -0.68 57690.00 -3.54 上海期锌 14950.00 -60.00 -0.40 15625.00 -4.32
------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 于春红; 审校 利棣儿)
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透上海3月28日 - 中国吉林省财政厅周二公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额145.2595亿元人 民币的一般地方债，均为置换债券，含三年和七年两个品种，中标利率分别为3.49%、3.71%，较区间下限(同 期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 72.6295 3 3.49 3.03 46 15 券 72.63 7 3.71 3.22 49 15 总计
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。