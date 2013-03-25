金属期市：期铜走低，因塞浦路斯获救助后的乐观情绪消退

* 塞浦路斯对存款征税设定了危险的先例
* LME铜库存触及近10年来最高
* 投机客持有的COMEX空头头寸触及四年高位
路透伦敦3月25日 - 期铜周一走低，因塞浦路斯与国际金主达成100亿欧元救助协议后引发的乐观情绪消退，且投资者对最大铜消费国中国需求增长缓慢感到失望。
伦敦金属交易所最新公布的数据显示，铜库存增加2,875吨，至近10年来最高565,350吨。这也令铜价受压。
另外，上周五公布的数据显示，上海期交所铜库存触及近11年最高，暗示中国需求仍然不旺。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,620美元，低于上周五收盘价7,655美元。
塞浦路斯在周一早间与国际金主签署救助协议，作为条件，该国将关闭第二大银行，并向无保存款大幅增税，从而导致储户蒙受巨额损失，其中包括俄罗斯富商。
消息公布后引发的释然情绪很快消退，投资者开始担忧此次救助与之前对欧元区二线国家的救助有很大的不同，塞浦路斯救助协议使无保个人银行存款受到影响。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆稍后表示，塞浦路斯救助协议可能成为解决欧元区银行业问题的新模板，讲话发表后，欧洲股市削减涨幅，德债期货触及日高。
投资者投目前正等待将于下周初公布的中国PMI和美国耐久财订单数据，以寻找全球两大铜消费国需求前景的线索。中美两国的铜消费约占全球供应的一半。
目前，交易商对铜价的下一步走向仍看法不一。供应不断增加导致需求基本面不断恶化，但卖空头寸占主导地位暗示，只要铜价上扬，就会引发一波空头回补。
“我目前预期价格将上扬。过去两周的价格走势显示，金属价格已触底。很快，空头将回补空头，但铜价将在7,900-8,000美元受限，”一位驻新加坡的交易商表示，“一旦出现上述走势，速度将很快。”
商品期货交易委员会上周五公布的数据显示，截至3月19日当周，对冲基金和货币基金经理的黄金看涨头寸增加63%，铜净空头头寸增至四年新高。
其他金属方面，三个月期锡 收盘时没有成交，最后买入价报每吨23,190美元，上周五收报每吨22,925美元。三个月期锌 收报每吨1,944美元，上周五报1,952美元。
三个月期铅 收报每吨2,181美元，上周五报2,198美元。三个月期铝， 收报每吨1,929美元，上周五报1,947美元。三个月期镍最后买入价报每吨16,975美元，上周五报17,145美元。
以下为1705GMT基本金属主力合约报价:
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 344.75 -0.85 -0.25 334.65 3.02
LME期铝 1931.50 -15.50 -0.80 2230.00 -13.39
LME期铜 7639.00 -16.00 -0.21 7375.00 3.58
LME期铅 2190.00 1.00 +0.05 2432.00 -9.95
LME期镍 17000.00 -145.00 -0.85 18525.00 -8.23
LME期锡 23050.00 125.00 +0.55 16950.00 35.99
LME期锌 1939.00 -13.00 -0.67 2560.00 -24.26
上海期铝 14725.00 25.00 +0.17 17160.00 -14.19
上海期铜 55890.00 150.00 +0.27 59900.00 -6.69
上海期锌 15030.00 85.00 +0.57 21195.00 -29.09
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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(编译 母红; 审校 利棣儿)