金属期市：期铜因中国需求改善持稳，塞浦路斯忧虑仍打压铜价

* 分析师称对中国铜管和电缆线的需求增加
* 美元兑欧元小幅走软，扶助铜价
* LME铝库存增加，接近纪录新高
路透伦敦3月26日 - 期铜周二持稳，因最大金属消费国中国需求增加，但对塞浦路斯救助协议后续影响的担忧重压铜价。
在1731 GMT，LME三个月期铜 收盘基本持稳，微升0.07%，报每吨7,625美元，周一小跌。期铝和期铅触及四个月低位。
交投交最活跃的7月上海期铜 跌0.57%，收报每吨55,760元人民币(9,000美元)。
VTB Capital的的商品研究部主管Wiktor Bielski称，“来自国家电网的订单远高于上年同期。我们知道，国家电网去年投资不足。”
他说，中国约60%的铜需求用于诸如电缆等输电基础设施。
金属咨询公司CRU驻北京的分析师李春兰(音)表示，“没有大幅度的改善，但相对于上年同期，有温和的改善。”
“中国季节性基本面需求将在第二季持续。对空调上使用的铜管的需求良好。我们还看到，电缆生产商接到了大量的订单。基本面并不支持铜价在目前基础上大幅走低。”
Bielski预计，进一步的实货需求，以及随之出现的基金空头回补将在第二季推动铜价升至8,300-8,400美元。
欧元兑美元 小幅走强也支撑铜价，因在欧洲市场购买以美元计价的期铜的成本降低。
不过，在塞浦路斯以向无保存款征税为条件换取国际援助后，投资者担忧塞浦路斯救助协议将成为未来欧元区救助的模板，这可能会进一步促使投资者出脱诸如商品等风险较高投资。
其他金属涨跌互现，成交清淡。
三个月期铝 收报每吨1,912美元，较周一收盘价回落0.88%，稍早触及四个月低位1,909.85美元。
LME铝库存MALSTX-TOTAL攀升16,650吨，至524万吨，距离新纪录仅差2,375吨。
三个月期锌 收报每吨1,905美元，较前日下跌2.01%。三个月期铅收报每吨2,131美元，较前一日下跌2.39%，稍早触及四个月低位2,128.25美元。
三个月期镍 收跌1.15%，报每吨16,780美元。三个月期锡收跌0.17%，报每吨23,150美元。
以下为1735GMT基本金属主力合约报价:
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 343.55 0.00 +0.00 334.65 2.66
LME期铝 1910.00 -19.00 -0.98 2230.00 -14.35
LME期铜 7624.00 4.00 +0.05 7375.00 3.38
LME期铅 2130.00 -51.00 -2.34 2432.00 -12.42
LME期镍 16775.00 -370.00 -2.16 18525.00 -9.45
LME期锡 23140.00 215.00 +0.94 16950.00 36.52
LME期锌 1904.50 -39.50 -2.03 2560.00 -25.61
上海期铝 14705.00 -30.00 -0.20 17160.00 -14.31
上海期铜 55760.00 -320.00 -0.57 59900.00 -6.91
上海期锌 14970.00 -70.00 -0.47 21195.00 -29.37
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)