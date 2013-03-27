金属期市：LME期铜小幅上扬，因美国数据乐观

上海期货交易所7月期铜 持平于每吨55,730元人民币。

美国2月耐久财(耐用品)订单较前月大增，美国1月标普/Case-Shiller房价指数同比涨幅创六年半来最大，这是美国经济第一季初重拾动能的最新迹象。

塞浦路斯防止银行挤兑的资本管控措施料将在周三制定完成。塞浦路斯人周二通过上街抗议来发泄自己的愤怒，他们在得知自己存款的命运后感到绝望。

唐山钢铁已收购瑞士Duferco International Trading Holding的10%股权，突显出中国钢铁商在国内产能过剩的情况下，努力扩大出口。(完)

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