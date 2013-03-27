金属期市：期铜下跌，因美元上涨及担忧欧元区

* 期铝，期铜，期锌触及四个月低位

* 欧元兑美元下跌，因忧虑塞浦路斯银行救助协议

* 在复活节假期前，LME成交量下降

* 美国2月成屋待完成销售跌幅多于预期

路透伦敦3月27日 - 铜价周三下跌，因美元上涨及忧虑欧元区，而全球最大经济体美国公布的数据良莠不齐。

随着进入传统上强劲的第二季度，全球最大金属消费者中国仍以温和的速度买入铜，也压低基本金属价格，铝，铅和锌均触及其四个月低位。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.2%，报每吨7,608美元。尽管铜价从上周不到7,500美元的七个月低位反弹，但升势未能持续。

“欧洲人气转为略显负面，过去可能提振价格的供应受干扰威胁迄今对价格无甚影响，”渣打银行分析师Dan Smith说。

股市下跌，且欧元兑美元触及四个月低位，令金属对于持有欧元的投资人来说更昂贵，因塞浦路斯银行救助协议打击人气。

调查显示3月对欧元区经济的信心恶化，在之前四个月连续上升后下跌。

塞浦路斯预料在周三完成资本管制举措，防止银行储户提款使银行出现挤兑，之前塞国同意向大额储户征税以获得救助计划。

投资人和分析师的担忧在于，塞浦路斯救助案将成为欧元区未来救助计划的模板，尽管欧元区官员试图抚平市场这一忧虑。

市场清淡，交易商预计在长周末假期前成交缩量。LME周五和周一因复活节假期休市，中国市场在4月4-5日休市。

**铝，铅和锌触及四个月低位**

金属市场消化近期数据，周二公布的部份数据显示第一季初美国经济重拾动能。不过在周三，这迹象较不是那么强烈，因2月成屋待完成销售跌幅多于预期。

欧洲传来更多坏消息，也打压市场，3月欧元区经济景气指数在之前四个月攀升后回落。

中国官方采购经理人指数(PMI)将在4月1日公布。此前汇丰/Markit联合公布，中国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至51.7，在2月短暂回落后，该指数再度上升，并接近1月终值创下的两年高点52.3。

铝，铅和锌价格跌至约四个月低位。交易商指消费者在铅价跌至每吨2,100美元低位时买入。

三个月期铝 收盘时没有成交，买盘最后报每吨1,916美元，较上日高0.2%。三个月期铅 收低0.6%，报每吨2,118美元。

LME数据显示，铝和锌的未平仓合约在周二分别增加超过4,000口，显示随着价格下滑，新建的空头仓位增加。

三个月期锌 从低位反弹，收高0.2%，至每吨1,908美元。

三个月期镍 收高0.4%，报每吨16,850美元。三个月期锡 收跌0.6%，报每吨23,000美元。

以下为1707GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 344.35 0.10 +0.03 365.25 -5.72 LME期铝 1918.25 6.25 +0.33 2073.00 -7.47 LME期铜 7610.75 -14.25 -0.19 7931.00 -4.04 LME期铅 2122.75 -8.25 -0.39 2330.00 -8.89 LME期镍 16851.00 71.00 +0.42 17060.00 -1.23 LME期锡 22926.00 -224.00 -0.97 23400.00 -2.03 LME期锌 1910.75 5.75 +0.30 2080.00 -8.14 上海期铝 14655.00 -50.00 -0.34 15435.00 -5.05 上海期铜 55600.00 -140.00 -0.25 57690.00 -3.62 上海期锌 14835.00 -135.00 -0.90 15625.00 -5.06

------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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