版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 10:54 BJT

金属期市：期铜小涨，交易商在复活节假期前结清空仓

交投最为活跃的上海期交所7月期铜合约 下跌0.18%，报每吨55,540元人民币（8,900美元）。

虽然市场即将进入传统的采购旺季第二季度，但主要消费国中国的铜购买量依然不高，令价格承压。

塞浦路斯当局周三晚间向银行运送大批现金，为周四迎接蜂拥而至的储户提现做准备。塞浦路斯已开始严格控制现金的使用，以避免在签订苛刻的救助协议之后出现银行挤兑潮。

美国联邦储备理事会(美联储)三位鸽派官员周三强力支持美联储购买债券以促进美国经济成长，但另一位通常被认为是中间派的官员暗示，不需要就业市场再有大的改善就可以考虑削减购债规模了。

美国2月成屋待完成销售指数下滑，受房屋短缺影响。但鲜有迹象表明住房市场复苏停滞。

伦敦金属交易所(LME)周五和下周一将因复活节假期休市。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 白云/洪曦 审校 侯向明/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐