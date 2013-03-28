金属期市：期铜小涨，交易商在复活节假期前结清空仓

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
交投最为活跃的上海期交所7月期铜合约 下跌0.18%，报每吨55,540元人民币（8,900美元）。
虽然市场即将进入传统的采购旺季第二季度，但主要消费国中国的铜购买量依然不高，令价格承压。
塞浦路斯当局周三晚间向银行运送大批现金，为周四迎接蜂拥而至的储户提现做准备。塞浦路斯已开始严格控制现金的使用，以避免在签订苛刻的救助协议之后出现银行挤兑潮。
美国联邦储备理事会(美联储)三位鸽派官员周三强力支持美联储购买债券以促进美国经济成长，但另一位通常被认为是中间派的官员暗示，不需要就业市场再有大的改善就可以考虑削减购债规模了。
美国2月成屋待完成销售指数下滑，受房屋短缺影响。但鲜有迹象表明住房市场复苏停滞。
伦敦金属交易所(LME)周五和下周一将因复活节假期休市。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/洪曦 审校 侯向明/艾茂林)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%