金属期市：期铜因市场谨慎情绪触及一周低点，首季势将重挫约5%

* 期铜首季将重挫约5%
* 塞浦路斯和意大利情势仍对金属市场构成拖累
* LME市场周五和下周一因复活节假期休市
路透伦敦3月28日 - 铜价周四触及一周低点，首季势将重挫近5%，因塞浦路斯救助协议产生的后果以及意大利政治问题持续令投资人对风险资产谨慎。
铜价本周将收低约1.5%，首季将收低4.9%，去年第四季跌幅为3%。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低至每吨7,540美元，周三收报每吨7,608美元。今日盘中触及7,522美元低点。
法国巴黎银行分析师Stephen Briggs表示，欧洲的事件仍是基本金属市场的主要影响因素，不只是透过对欧元的影响。
塞浦路斯的银行周四恢复营业，该国实施严格的资本管制，避免出现挤兑。
美元兑欧元从近期触及的四个月高位回落，但投资人预计跌势短暂，因他们担心塞浦路斯和意大利的局势。
全球最大的铜产国－智利2月产量增加2.8%，这也拖累铜价。
LME周五和周一因复活节假期休市，中国市场在4月4-5日休市。
三个月期铝 由每吨1,916美元跌至1,904美元。三个月期铅 收低至2,112美元，周三报每吨2,118美元，今日稍早触及五个半月低点2,093美元。
三个月期锡 升至23,230美元，周三收报每吨23,000美元。三个月期锌 由每吨1,908美元跌至1,897美元，稍早触及五个半月低点1,875美元。三个月期镍 收报每吨16,660美元，周三收报16,850美元。
以下为1728GMT基本金属主力合约报价:
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 340.40 -3.95 -1.15 334.65 1.72
LME期铝 1904.00 -8.00 -0.42 2230.00 -14.62
LME期铜 7539.50 -68.50 -0.90 7375.00 2.23
LME期铅 2111.50 -6.50 -0.31 2432.00 -13.18
LME期镍 16660.00 -190.00 -1.13 18525.00 -10.07
LME期锡 23225.00 225.00 +0.98 16950.00 37.02
LME期锌 1896.50 -11.50 -0.60 2560.00 -25.92
上海期铝 14620.00 -45.00 -0.31 17160.00 -14.80
上海期铜 55340.00 -320.00 -0.57 59900.00 -7.61
上海期锌 14800.00 -60.00 -0.40 21195.00 -30.17
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李军; 审校 利棣儿)