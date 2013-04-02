金属期市：铜价跌至七个月低点，因疲弱数据打压人气

* LME镍库存增至纪录高位

* 铝价和铅价触及五个月低点

* 交易商预计铝价将进一步下滑

路透伦敦4月2日 - 铜价周二大跌1%至七个月低点，因欧元区、美国和中国的制造业数据低迷显示主要金属市场的成长动能减弱。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低至每吨7,465美元，复活节长周末前的上周四收报每吨7,540美元。

盘中稍早，期铜跌至8月21日来最低的7,439美元。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，3月制造业指数为51.3，预估为54.2，因新订单分项指数大跌。

中国3月官方和汇丰制造业PMI双双回升，虽然前者反弹力度逊于预期，但仍创下11个月高点。3月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅反弹至50.9，为去年4月以来最高，且是连续第六个月处在荣枯线50上方；但远逊于路透调查预估中值52.0。汇丰稍后亦公布中国3月制造业PMI终值回升至51.6，和初值基本相符。

周二发布的企业调查显示，欧元区制造业下滑态势在3月加深，Markit的欧元区3月制造业采购经理人指数(PMI)从前月的47.9降至46.8，略高于初值的46.6，但为第20个月处在50的荣枯分界线下方。

基本面恶化也令金属价格承压：LME和上海期货交易所的铜库存都已升至近10年高位，主要生产国智利的产量也继续增长。

周二发布的数据显示，LME镍库存增加1,296吨，至纪录新高166,716吨。

三个月期镍 收报每吨16,380美元，盘中触及11月来最低的16,244美元，上周四收报16,660美元。

三个月期铝 由每吨1,904美元跌至1,884美元，盘中跌至去年8月来最低的1,875美元。

交易商表示，鉴于人气愈发低迷且库存庞大，铝价易进一步下滑。

三个月期铅 收低至2,050美元，上周四收报2,112美元，今日稍早触及五个月低点2,050美元。

三个月期锡 由23,230美元跌至23,000美元。三个月期锌 由每吨1,897美元跌至1,854美元。

以下为1710GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 337.45 0.00 +0.00 365.25 -7.61 LME期铝 1886.50 -17.50 -0.92 2073.00 -9.00 LME期铜 7471.50 -68.50 -0.91 7931.00 -5.79 LME期铅 2058.50 -53.50 -2.53 2330.00 -11.65 LME期镍 16370.00 -290.00 -1.74 17060.00 -4.04 LME期锡 22956.00 -274.00 -1.18 23400.00 -1.90 LME期锌 1858.25 -38.75 -2.04 2080.00 -10.66 上海期铝 14605.00 60.00 +0.41 15435.00 -5.38 上海期铜 54500.00 390.00 +0.72 57690.00 -5.53 上海期锌 14685.00 45.00 +0.31 15625.00 -6.02

------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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