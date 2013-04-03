金属期市：期铜跌至八个月低点，受需求忧虑拖累

* 铝价触及七个月低点，镍价跌至四个月低点

* 印度最大的铜厂停工至少一周

* 铜库存升至2003年10月来最高

路透伦敦4月3日 - 铜价周三跌至八个月低点，因经济成长忧虑令投资人质疑工业金属的全球需求前景，并促使投机商在中国两日假期前增加空头仓位。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低至每吨7,386.5美元，周二收报7,465美元，盘中稍早触及8月初来最低的7,390美元。

LME期铝 跌至七个月低点，期铅 和期镍 也分别触及五个月低点和四个月低点。

“市场人气完全消散，都跑到股市去了，基本面也没有改善。溢价仍低、库存增加、伦敦铜远月合约仍牢牢处于正价差，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示。

美国今日公布的3月民间就业报告令人失望，且服务业指数也不及预期。

本周稍早美国公布的疲弱制造业数据也令投资人担心美国经济复苏的步幅。

交易商目前在等待周五美国公布的就业市场报告，若数据强于预期可能暗示美联储提前结束购债，这会蚕食流动性和对金属的投机性需求。

中国市场周四开始休市两天。

周三公布的数据显示，LME铜库存增加1,200吨至572,325吨，为2003年10月来最高。

另外，LME的锌、镍和铝库存也都接近纪录高位。

供应方面，Sterlite Industries Ltd 已停止从上周已停工的印度最大的炼铜厂出货。但这同全球最大的产铜国智利产量增加相比微不足道。上周公布的数据显示，智利2月铜产量同比增加2.8%，至420,207吨。

三个月期锌 由每吨1,854美元升至1,857美元。三个月期铅 收平，报2,050美元，今日稍早触及10月底来低点2,034美元。

三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报1,871.5美元，周二报1,884美元。盘中跌至去年8月低来最低的1,869美元。三个月期锡 由23,000美元跌至22，700美元。三个月期镍 由每吨16,380美元跌至16,105美元

以下为1712GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 334.00 -3.85 -1.14 365.25 -8.56 LME期铝 1871.00 -13.00 -0.69 2073.00 -9.74 LME期铜 7399.50 -65.50 -0.88 7931.00 -6.70 LME期铅 2049.00 -1.00 -0.05 2330.00 -12.06 LME期镍 16095.00 -285.00 -1.74 17060.00 -5.66 LME期锡 22661.00 -339.00 -1.47 23400.00 -3.16 LME期锌 1861.75 7.75 +0.42 2080.00 -10.49 上海期铝 14565.00 -5.00 -0.03 15435.00 -5.64 上海期铜 54070.00 -270.00 -0.50 57690.00 -6.27 上海期锌 14520.00 -145.00 -0.99 15625.00 -7.07

------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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