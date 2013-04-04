金属期市：LME期铜从八个月低位大幅反弹，但需求忧虑犹存

* 通缩忧虑重压金属价格
* LME铜库存升至10年高位
路透伦敦4月4日 - 期铜周四从八个月低位大幅反弹，因欧元兑美元走强，但对工业金属前景的忧虑犹存，因实货需求仍然疲弱，且库存处于数年高位。
LME指标三个月期铜 盘中跌至8月3日以来最低，后反弹，收报每吨7,440美元，上扬0.7%，周三收报每吨7,386.50美元。
欧洲央行总裁德拉吉今日表示，如果成长继续迟滞，央行“准备采取行动”，确认保持欧元区完整的承诺。受此推动，欧元兑美元走强，铜价和其他金属价格反弹。
数据显示，上周美国初请失业金人口升至四个月最高水平，暗示就业市场复苏在3月有所减速，消息重压金属需求前景。
近期公布的制造业和就业等数据疲弱，为投机客押注价格走低提供了更多理由。与此同时，中国的需求也一直令人失望。
中国公布的强劲数据，包括近期出炉的制造业指数迄今仍未能转化成金属实货需求。
LME铜库存MCUSTX-TOTAL周四继续增加6,850吨，至10年最高579,175吨。
尽管周三公布的美国民间就业数据引发市场担忧周五将公布的非农就业数据，但部分分析师却更加乐观。
预计周五公布的报告将显示，3月美国就业岗位可能小幅增长，显示尽管美国政府开始实施自动减支，但经济复苏仍在累计动能。
三个月期铝 小升至每吨1,885美元，周三收盘时的买入价报1,871.50美元，之前触及8月22日以来最低1,862美元。
三个月期锌 收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,889美元，周三收报1,857美元。
三个月期镍 上扬，收报每吨16,100美元，周三报16,105美元，盘中触及11月16日以来最低15,980美元。
三个月期铅 收报每吨2,075美元，周三报2,050美元。三个月期锡 收盘时没有成交，最后买入价报每吨22,750美元，周三收报22,700美元。
以下为1627GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 335.15 1.85 +0.56 365.25 -8.24
LME期铝 1883.75 -0.25 -0.01 2073.00 -9.13
LME期铜 7432.00 45.50 +0.62 7931.00 -6.29
LME期铅 2072.00 22.00 +1.07 2330.00 -11.07
LME期镍 16111.00 6.00 +0.04 17060.00 -5.56
LME期锡 22712.00 12.00 +0.05 23400.00 -2.94
LME期锌 1888.75 31.75 +1.71 2080.00 -9.19
上海期铝 14565.00 -5.00 -0.03 15435.00 -5.64
上海期铜 54070.00 -270.00 -0.50 57690.00 -6.27
上海期锌 14520.00 -145.00 -0.99 15625.00 -7.07
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)