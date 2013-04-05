金属期市：期铜下滑至近八个月低位，因美国就业报告疲弱

* 铜价跌至近八个月低位，料将再跌
* 中国市场第二天休市
* 美国就业数据疲弱令经济前景蒙上阴霾
路透伦敦4月5日 - 期铜周五下跌至近八个月低位，因美国就业数据远低于预期，令投资人担忧美国经济状况。
中国两天假期也削弱需求。
LME指标三个月期铜 在美国数据公布后跌至7,384美元的日内低位，之后缩减跌幅，收跌0.5%，报每吨7,406美元。
“数据的确不是很好，延续美国本周数据相当疲弱之势，”INTL FCStone分析师Edward Meir说。
周五数据显示3月非农就业岗位以九个月来最慢速度增长，此为政府节支行动可能削弱经济动能的迹象。
本周稍早公布的美国制造业活动及民间就业数据疲弱原本已令投资人愈发忧虑美国经济复苏前景忧虑。
“总之，我认为商品市场下周将继续走软，”Meir说。
铜价今年迄今下挫约6%，因库存稳步攀升且中国需求令人失望。
三个月期铝 盘中低见每吨1,868美元，此前美国公布经济数据及LME库存进一步上升。收盘时没有成交，但买盘最后报1,886.50美元，较周四高1.50美元。
LME铝库存增加6,000吨，至521万吨，回升向12月所创的纪录高位524万吨。
三个月期锌 收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,883美元，跌0.3%。三个月期铅 收报每吨2,045美元，跌1.4%。
三个月期锡 逆势收高，上涨0.6%，收报每吨22,895美元。三个月期镍 跌0.9%，收报每吨15,950美元。
以下为1410 GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 334.50 -0.65 -0.19 365.25 -8.42
LME期铝 1879.25 -5.75 -0.31 2073.00 -9.35
LME期铜 7419.00 -21.00 -0.28 7931.00 -6.46
LME期铅 2061.75 -13.25 -0.64 2330.00 -11.51
LME期镍 16030.00 -70.00 -0.43 17060.00 -6.04
LME期锡 22614.00 -86.00 -0.38 23400.00 -3.36
LME期锌 1884.25 27.25 +1.47 2080.00 -9.41
上海期铝 14565.00 -5.00 -0.03 15435.00 -5.64
上海期铜 54070.00 -270.00 -0.50 57690.00 -6.27
上海期锌 14520.00 -145.00 -0.99 15625.00 -7.07
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)