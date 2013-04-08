版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 9日 星期二 01:53 BJT

金属期市：期铜因欧元走强反弹，智利工会罢工提供支撑

* 全球最大规模铜业大会CESCO在智利举行

* 一主要智利工会将举行全国性罢工

路透伦敦4月8日 - 铜价周一上扬，在上周回落后反弹，因欧元兑美元走强，以及智利罢工引发市场忧虑会在短期内限制供应。

不过，涨幅受限，因上周公布的弱于预期的美国经济数据加重了对金属需求前景转弱的忧虑。

LME三个月期铜 收报每吨7,450美元，上扬0.6%，上周五收报7,406美元。上周铜价触及八个月低位7,331.25美元，年内迄今累计回落约9%。

有关一智利工会计划在周二举行全国性罢工的消息也为铜价提供一定的支撑，因罢工可能导致供应受限，至少短期内是如此。

最大产铜国智利的铜产量占全球总供应的近三分之一。

T-Commodity的咨询师咨Gianclaudio Torlizzi表示，“由于铜近期超卖，我预计未来几周铜价可能攀升至200日移动均线（1547GMT，200日移动均线位于7,845美元)，也是因为基本面不断改善。智利一工会宣布将举行罢工的消息将对铜实货较LME近月合约的溢价构成上行压力。

全球最大规模的铜业大会CESCO本周在智利首都圣地亚哥举行。

智利国有矿商Codelco也表示，预计今年将出现小幅铜供应过剩。

全球矿商英美资源 预计，今年的铜产量将较去年增加3%。

上周公布的数据显示，美国3月就业岗位增幅为九个月来最慢，暗示美国经济复苏可能正在减速。这也使投资者保持谨慎。

LME和上海期交所铜库存处于10年最高位附近，上海保税区仓库中的库存接近纪录水平。

三个月期铝 收报每吨1,890美元，上周五最后买入价为1,886.50美元。三个月期锌 收盘时在场内交易中没有成交，最后买入价报1,892美元，上周五的最后买入价为1,883美元。

三个月期锡 收报每吨22,925美元，上周五收报22,895美元。三个月期镍 从上周五的15,950美元攀升至每吨16,050美元。三个月期铅 报每吨2,058美元，上周五报每吨2,045美元。

以下为1620GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 336.80 2.40 +0.72 365.25 -7.79 LME期铝 1891.50 6.50 +0.34 2073.00 -8.76 LME期铜 7464.00 58.00 +0.78 7931.00 -5.89 LME期铅 2057.50 12.50 +0.61 2330.00 -11.70 LME期镍 16053.00 103.00 +0.65 17060.00 -5.90 LME期锡 22840.00 -55.00 -0.24 23400.00 -2.39 LME期锌 1893.50 36.50 +1.97 2080.00 -8.97 上海期铝 14650.00 95.00 +0.65 15435.00 -5.09 上海期铜 54650.00 250.00 +0.46 57690.00 -5.27 上海期锌 14680.00 120.00 +0.82 15625.00 -6.05 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校　利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐