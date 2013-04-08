金属期市：期铜因欧元走强反弹，智利工会罢工提供支撑

澳洲矿业：政府预估2017财年矿业与能源商品出口额料升至2,150亿澳元
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
* 全球最大规模铜业大会CESCO在智利举行
* 一主要智利工会将举行全国性罢工
路透伦敦4月8日 - 铜价周一上扬，在上周回落后反弹，因欧元兑美元走强，以及智利罢工引发市场忧虑会在短期内限制供应。
不过，涨幅受限，因上周公布的弱于预期的美国经济数据加重了对金属需求前景转弱的忧虑。
LME三个月期铜 收报每吨7,450美元，上扬0.6%，上周五收报7,406美元。上周铜价触及八个月低位7,331.25美元，年内迄今累计回落约9%。
有关一智利工会计划在周二举行全国性罢工的消息也为铜价提供一定的支撑，因罢工可能导致供应受限，至少短期内是如此。
最大产铜国智利的铜产量占全球总供应的近三分之一。
T-Commodity的咨询师咨Gianclaudio Torlizzi表示，“由于铜近期超卖，我预计未来几周铜价可能攀升至200日移动均线（1547GMT，200日移动均线位于7,845美元)，也是因为基本面不断改善。智利一工会宣布将举行罢工的消息将对铜实货较LME近月合约的溢价构成上行压力。
全球最大规模的铜业大会CESCO本周在智利首都圣地亚哥举行。
智利国有矿商Codelco也表示，预计今年将出现小幅铜供应过剩。
全球矿商英美资源 预计，今年的铜产量将较去年增加3%。
上周公布的数据显示，美国3月就业岗位增幅为九个月来最慢，暗示美国经济复苏可能正在减速。这也使投资者保持谨慎。
LME和上海期交所铜库存处于10年最高位附近，上海保税区仓库中的库存接近纪录水平。
三个月期铝 收报每吨1,890美元，上周五最后买入价为1,886.50美元。三个月期锌 收盘时在场内交易中没有成交，最后买入价报1,892美元，上周五的最后买入价为1,883美元。
三个月期锡 收报每吨22,925美元，上周五收报22,895美元。三个月期镍 从上周五的15,950美元攀升至每吨16,050美元。三个月期铅 报每吨2,058美元，上周五报每吨2,045美元。
以下为1620GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 336.80 2.40 +0.72 365.25 -7.79 LME期铝 1891.50 6.50 +0.34 2073.00 -8.76 LME期铜 7464.00 58.00 +0.78 7931.00 -5.89 LME期铅 2057.50 12.50 +0.61 2330.00 -11.70 LME期镍 16053.00 103.00 +0.65 17060.00 -5.90 LME期锡 22840.00 -55.00 -0.24 23400.00 -2.39 LME期锌 1893.50 36.50 +1.97 2080.00 -8.97 上海期铝 14650.00 95.00 +0.65 15435.00 -5.09 上海期铜 54650.00 250.00 +0.46 57690.00 -5.27 上海期锌 14680.00 120.00 +0.82 15625.00 -6.05 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发出鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令市场担心叙利亚内战或急剧升级。 美国总统特朗普周四表示，他已下令针对叙利亚一空军基地发动导弹攻击。该基地日前发动了化学武器袭击。 美元指数 日内小幅下跌至100.66，本周至今上涨0.3%。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.44日圆，本周迄今跌幅为0.8%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 “美元在该消息的影响下并未跌破110日圆，表明该水准特别强劲，但我们仍拭目以待俄罗斯会对美国的这一行动作何反应，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera称。 美国国防部发言人周四表示，美国军方就打击行动提前知会了俄罗斯军方，并且避开了基地中据信有俄罗斯军队的地方。
路透北京4月7日 - 河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”周五发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。