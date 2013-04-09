金属期市：期铜攀升至近两周高位，受中国通胀数据提振

路透伦敦4月9日 - 铜价周二触及3月底来最高，此前中国通胀数据显示中国可以维持宽松的货币政策，支撑了稳步但幅度不大的金属需求季节性反弹。

LME三个月期铜 高见7,638美元，为3月28日来最高，但终场小幅收低至每吨7,625美元。

中国国家统计局周二公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，低于路透调查中值的上涨2.4%。

随着春节因素消散食品价格大幅走低，中国3月通胀水平如预期回落，未来对通胀不需要有过多恐慌；但PPI连续13个月负增长，则表明经济仍在弱复苏阶段。预计央行货币政策仍会维持现状，资金面将保持中性偏宽松状态。

路透综合20家机构预估中值显示，中国一季度经济增速料将加快至8%，这主要是受到出口和投资增长的带动，经济连续第二个季度出现回升。但工业和消费依然乏力，加上宏观经济先行指标PMI传递出的讯息，表明经济处在弱复苏态势。

“在今年开局缓慢后，数据正朝着市场期望的方向行进。预计将再度进行收储...实货需求会比前几日高，特别是在上海，”法国兴业银行(Societe Generale)分析师Robin Bhar表示。

“这会提振人气，尽管部分美国数据有些疲弱，”他补充道。他指的是上周美国公布的非农就业数据。

期铜正试图从上周触及的八个月低点7,331.25全力反弹，但今年迄今仍下滑了超过5%。

咨询机构AME分析师Matthew Fusarelli表示，“预计铜价第二季均值将为7,500美元。”

“市场结构性发生转变。我们预计今年市场盈余将达30万吨。预计铜价不会回到年初水平，”他表示。

三个月期铝 收报每吨1,919美元，昨日收报1,890美元，稍早触及3月28日来最高的1,914美元。

三个月期锌 收盘时在场内交易中没有成交，最后买入价报1,920美元，周一的最后买入价报1,892美元。今日盘中触及3月26日来最高的1,923美元。

三个月期铅 由每吨2,058美元升至2,090美元。三个月期镍 收报16,200美元，周一收报每吨16,050美元。三个月期锡 收报每吨22,970美元，周一收报22,925美元。

以下为1605GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 343.55 6.45 +1.91 365.25 -5.94 LME期铝 1911.25 21.25 +1.12 2073.00 -7.80 LME期铜 7608.00 158.00 +2.12 7931.00 -4.07 LME期铅 2091.75 33.75 +1.64 2330.00 -10.23 LME期镍 16227.00 177.00 +1.10 17060.00 -4.88 LME期锡 22924.00 -1.00 -0.00 23400.00 -2.03 LME期锌 1919.75 62.75 +3.38 2080.00 -7.70 上海期铝 14655.00 50.00 +0.34 15435.00 -5.05 上海期铜 55160.00 740.00 +1.36 57690.00 -4.39 上海期锌 14825.00 225.00 +1.54 15625.00 -5.12 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)

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