金属期市：伦铜持稳，受中国新增人民币贷款数据支撑

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
上海期货交易所主力合约8月期铜 下滑0.20%至每吨55,140元人民币(8,900美元)。
中国人民银行周四公布的数据显示，3月新增人民币贷款1.06万亿(兆)元人民币(1,712亿美元)，高于市场预期的8,500亿元人民币，亦远高于上月。
根据一项路透调查，中国一季度国内生产总值(GDP)同比增速料小幅扩大，固定资产投资和工业增加值增幅料在两位数，巩固经济的弱复苏态势。
周三公布的美联储3月19-20日会议记录表明，美联储官员在这次会议中深入讨论了有关其空前的政策宽松举措的风险和效果。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 梁睿雪/洪曦; 审校 王兴亚/郑茵)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%