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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 10:38 BJT

金属期市：伦铜持稳，受中国新增人民币贷款数据支撑

上海期货交易所主力合约8月期铜 下滑0.20%至每吨55,140元人民币(8,900美元)。

中国人民银行周四公布的数据显示，3月新增人民币贷款1.06万亿(兆)元人民币(1,712亿美元)，高于市场预期的8,500亿元人民币，亦远高于上月。

根据一项路透调查，中国一季度国内生产总值(GDP)同比增速料小幅扩大，固定资产投资和工业增加值增幅料在两位数，巩固经济的弱复苏态势。

周三公布的美联储3月19-20日会议记录表明，美联储官员在这次会议中深入讨论了有关其空前的政策宽松举措的风险和效果。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 梁睿雪/洪曦; 审校 王兴亚/郑茵)
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