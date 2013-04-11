金属期市：期铜反弹，受美国就业数据强劲及美元疲弱提振

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8940元附近
路透上海4月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8940元附近，较上日升值约17点。
* 美国初请失业金数据优于预期，美元下滑
* 铜价今年迄今跌5%
* 需求忧虑令前景承压，关注中国GDP数据
路透伦敦4月11日 - 铜价周四反弹，因美元走软以及美国初请失业金数据强劲，提振对全球金属需求前景的人气。
LME三个月期铜 收高0.46%，报7,610美元，从日低7,510美元反弹。
美国公布的数据显示，上周初请失业金人数降幅大于预期，缓和了对美国就业市场恶化的担忧，之后铜价反弹。
美元下滑也支撑铜价。欧元兑美元攀升至六周高位，因意大利三年期公债标售得标利率为1月来最低。
铜价本周升至两周高位7,645.25美元，从4月初触及的八个月低点反弹，但一些交易商称他们正逢高出货。
VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示，“我认为铜价将在震荡交投中保持在7,700美元下方。明日欧元区2月工业生产和美国3月零售销售数据将为走势确定基调。”
今年迄今，铜价大跌近5%，部分因投资人对中国需求低迷感到失望。
德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“后市投资人将关注中国经济数据，包括GDP数据，这将是基本金属价格的主要影响因素。”
路透调查显示，中国一季度经济增速料将加快至8%，这主要是受到出口和投资增长的带动，经济连续第二个季度出现回升。但工业和消费依然乏力，加上宏观经济先行指标PMI传递出的讯息，表明经济处在弱复苏态势。
三个月期镍 收高1.4%，报每吨16,270美元，三个月期锌 收高0.2%，报1,914美元。
三个月期铝 跌0.6%，报每吨1,898美元，三个月期铅 跌0.2%，报2,085美元。三个月期锡 跌0.1%至22,860美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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