金属期市：期铜下滑，因经济成长忧虑及供应充足

* 铜价接近八个月低点

* LME铜库存在逾10年最高水准

路透伦敦4月12日 - 铜价周五大跌3%，因投资人担心经济成长放缓，基本金属需求不确定，且铜市场供应和库存充裕，给铜价造成进一步的压力。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,406.50美元，周四收报7,610美元，盘中触及7,375美元，离4月4日所创的八个月低点7,331.25不远。

法国兴业银行(Societe Generale)分析师Robin Bhar表示，“中国数据符合预期，部分也略强于预期，但并不显示经济真正起飞，且中国政府不希望经济太快增长。”

LME铜库存增加3,475吨至593,650吨，为逾10年最高。

路透调查显示，由于欧洲和美国的经济前景走弱，使得1月份出现的谨慎乐观情绪受到打击，今年的全球经济增长率不太可能有较大改善。

有关力拓 在犹他州的铜矿因周三山体滑坡而停业的消息也未能提振铜价。

其他基本金属中，三个月期铝 由每吨1,898美元跌至1,852美元，三个月期锌 由1,914美元跌至1,874美元。

三个月期锡 收报22,005美元，周四收报22,860美元。三个月期镍 收报15,850美元，跌30美元，三个月期铅 由2,085美元跌至2,049美元。

以下为1656GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 335.05 -8.30 -2.42 365.25 -8.27 LME期铝 1857.25 -40.75 -2.15 2073.00 -10.41 LME期铜 7423.00 -187.00 -2.46 7931.00 -6.41 LME期铅 2041.00 -44.00 -2.11 2330.00 -12.40 LME期镍 15858.00 -412.00 -2.53 17060.00 -7.05 LME期锡 21950.00 -910.00 -3.98 23400.00 -6.20 LME期锌 1868.75 -45.25 -2.36 2080.00 -10.16 上海期铝 14715.00 -15.00 -0.10 15435.00 -4.66 上海期铜 55220.00 80.00 +0.15 57690.00 -4.28 上海期锌 14745.00 -40.00 -0.27 15625.00 -5.63 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)

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