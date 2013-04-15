金属期市：期铜触及一年半来最低水准，受中国数据拖累

* 期铝触及三年半最低

* 期锡重挫近7%，至四个半月最低

* 期镍跌至七个半月低点，期铅和期锌跌至五个月低点

路透伦敦4月15日 - 铜价周一跌至一年半低点，加入商品市场普跌走势，因中国公布的经济数据令人失望，投资人对需求前景的担忧加重。

中国国家统计局周一公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，远低于市场普遍预期的8%，且较去年四季度的7.9%再现回落。

中国3月工业增加值数据也不及预期，令投资人愈发不安。上周美国公布疲弱的消费者信心指数、零售销售数据，且对欧债危机的担忧重燃。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中触及7,085美元，为2011年10月来最低，收报7,202美元，上周五收报7,406.50美元，今年迄今跌幅超过9%。

三个月期铝 一度跌至三年半低点1,818美元，三个月期锡 重挫近7%，至20,500美元，为2012年11月底来最低。

三个月期镍 跌至逾七个月最低水准，期铅 和期锌 也触及逾五个月最低。

年初以来，中国消费者对金属的买盘一直不活跃，因库存不断增加且对经济成长步幅有疑虑殃及中国的需求。

其他商品市场，金价急挫6%至两年低点，银价跌至2010年10月来最低，布兰特原油期货跌穿101美元，至九个月低点。

中国工业增加值和投资支出数据不及预期，促使分析师调降对该国经济成长的预期。

三个月期锡 收报21,050美元，上一交易日收报22,005美元。三个月期锌 由1,874美元跌至1,869美元。

三个月期铅 由2,049美元跌至2,033美元。三个月期铝 由每吨1,852美元升至1,866美元，三个月期镍 由15,850美元跌至15,695美元。

以下为1602GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 325.20 -9.80 -2.93 365.25 -10.97 LME期铝 1874.00 22.00 +1.19 2073.00 -9.60 LME期铜 7203.25 -203.25 -2.74 7931.00 -9.18 LME期铅 2034.00 -15.00 -0.73 2330.00 -12.70 LME期镍 15695.00 -155.00 -0.98 17060.00 -8.00 LME期锡 21000.00 -1005.00 -4.57 23400.00 -10.26 LME期锌 1866.00 -8.00 -0.43 2080.00 -10.29 上海期铝 14530.00 -220.00 -1.49 15435.00 -5.86 上海期铜 53530.00 -1610.00 -2.92 57690.00 -7.21 上海期锌 14455.00 -350.00 -2.36 15625.00 -7.49 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)

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