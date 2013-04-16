金属期市：铜价反弹，因美元走软及美国楼市数据优于预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 铜价反弹，但今年迄今仍跌8%
* 美国3月房屋开工升7%，优于预期
路透伦敦4月16日 - 铜价周二上涨，受美元走软以及美国楼市数据强劲扶助，在昨日大跌后带动买盘回场。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升1.15%，报7,285美元，周一收报7,202美元，昨日期铜跌至一年半低点。
周一中国公布数据显示，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，远低于市场普遍预期的8%，且较去年四季度的7.9%再现回落。 之后商品市场重挫。
周二美国公布3月房屋开工升至2008年6月来最高，是美国楼市复苏的最新迹象，市场风险人气转为更积极。
分析师表示，今年迄今金属最大消费国－中国的经济成长不尽人意，但铜基本面较前几周已略有改善。
上海保税仓库铜库存在过去一个月减少约20%，令市场寄望中国进口商很快将下新的订单。
交易商表示，铜价跌穿7,100美元后消费者将开始购买，但中国买家买兴不高。
三个月期锡 由21,050美元升至21,120美元。三个月期锌 由1,869美元升至1,896美元。
三个月期铅 由2,033美元升至2,065美元。三个月期铝 由每吨1,866美元升至1,914美元，三个月期镍 由15,695美元升至15,705美元。
以下为1620GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 329.45 2.15 +0.66 365.25 -9.80 LME期铝 1914.25 48.25 +2.59 2073.00 -7.66 LME期铜 7295.00 93.00 +1.29 7931.00 -8.02 LME期铅 2070.00 37.00 +1.82 2330.00 -11.16 LME期镍 15745.00 50.00 +0.32 17060.00 -7.71 LME期锡 21120.00 70.00 +0.33 23400.00 -9.74 LME期锌 1900.75 31.75 +1.70 2080.00 -8.62 上海期铝 14595.00 20.00 +0.14 15435.00 -5.44 上海期铜 53030.00 -690.00 -1.28 57690.00 -8.08 上海期锌 14580.00 75.00 +0.52 15625.00 -6.69 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。