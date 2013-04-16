金属期市：铜价反弹，因美元走软及美国楼市数据优于预期

* 铜价反弹，但今年迄今仍跌8%

* 美国3月房屋开工升7%，优于预期

路透伦敦4月16日 - 铜价周二上涨，受美元走软以及美国楼市数据强劲扶助，在昨日大跌后带动买盘回场。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升1.15%，报7,285美元，周一收报7,202美元，昨日期铜跌至一年半低点。

周一中国公布数据显示，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，远低于市场普遍预期的8%，且较去年四季度的7.9%再现回落。 之后商品市场重挫。

周二美国公布3月房屋开工升至2008年6月来最高，是美国楼市复苏的最新迹象，市场风险人气转为更积极。

分析师表示，今年迄今金属最大消费国－中国的经济成长不尽人意，但铜基本面较前几周已略有改善。

上海保税仓库铜库存在过去一个月减少约20%，令市场寄望中国进口商很快将下新的订单。

交易商表示，铜价跌穿7,100美元后消费者将开始购买，但中国买家买兴不高。

三个月期锡 由21,050美元升至21,120美元。三个月期锌 由1,869美元升至1,896美元。

三个月期铅 由2,033美元升至2,065美元。三个月期铝 由每吨1,866美元升至1,914美元，三个月期镍 由15,695美元升至15,705美元。

以下为1620GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 329.45 2.15 +0.66 365.25 -9.80 LME期铝 1914.25 48.25 +2.59 2073.00 -7.66 LME期铜 7295.00 93.00 +1.29 7931.00 -8.02 LME期铅 2070.00 37.00 +1.82 2330.00 -11.16 LME期镍 15745.00 50.00 +0.32 17060.00 -7.71 LME期锡 21120.00 70.00 +0.33 23400.00 -9.74 LME期锌 1900.75 31.75 +1.70 2080.00 -8.62 上海期铝 14595.00 20.00 +0.14 15435.00 -5.44 上海期铜 53030.00 -690.00 -1.28 57690.00 -8.08 上海期锌 14580.00 75.00 +0.52 15625.00 -6.69 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)

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