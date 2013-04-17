修正-金属期市：期铜下滑，因IMF报告令投资人对经济成长忧虑加重

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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(更正：调整内文第二段措辞，以明确7,039美元为周三盘中低位)
* 分析师表示短期内铜价可能进一步下滑
* Escondida铜矿产量势将增长20%
路透伦敦4月17日 - 铜价周三重挫逾3%，此前国际货币基金组织(IMF)下调今明两年经济成长预估，令投资人对金属需求前景的担忧加重。
另外欧洲3月汽车销售减少10.3%，汽车业是金属需求的一个重要来源。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 大跌2.8%，报7,080美元，盘中一度重挫超过3%，至7,039美元，周二收报7,285。今年迄今，期铜大跌超过8%。
国际货币基金组织(IMF)周二下调对今明两年全球经济增长的预测，考虑进美国大幅削减政府支出和身陷衰退的欧洲最近遇到的困难。
中国周一公布的首季经济成长数据不及预期导致铜价周一大跌。
评级机构穆迪周二确认对中国政府债券的评级为Aa3，同时将评级展望从正面调整为稳定。本月稍早，评级机构惠誉将中国的长期本币信用评级从AA-调降至A+。
美国周二公布消费者物价3月下降，为四个月来首次，且制造业产出亦下滑，增强了认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持货币刺激举措以加速经济成长的观点。
供应方面，全球最大的铜矿智利的Escondida在截至3月底的九个月内铜精矿产量增长61%，2012/13年度产量势将增长至少20%。
中国商务部周二称，附加限制性条件批准全球矿业商嘉能可 收购同业斯特拉塔 ，条件包括出售铜矿资产及向中国客户提供精矿长期合同报盘。
三个月期锌 由1,896美元跌1,877美元。三个月期锡 由21,120美元跌至20,400美元。
三个月期铅 由2,065美元跌至2,022美元。三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报每吨1,895美元，周二收报1,914美元，三个月期镍 由15,705美元降至15,425美元。
以下为1602GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 319.85 -10.70 -3.24 365.25 -12.43 LME期铝 1902.25 -11.75 -0.61 2073.00 -8.24 LME期铜 7077.25 -207.75 -2.85 7931.00 -10.76 LME期铅 2018.50 -46.50 -2.25 2330.00 -13.37 LME期镍 15425.00 -280.00 -1.78 17060.00 -9.58 LME期锡 20500.00 -620.00 -2.94 23400.00 -12.39 LME期锌 1874.00 -22.00 -1.16 2080.00 -9.90 上海期铝 14575.00 30.00 +0.21 15435.00 -5.57 上海期铜 52440.00 -180.00 -0.34 57690.00 -9.10 上海期锌 14570.00 70.00 +0.48 15625.00 -6.75 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。