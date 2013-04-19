金属期市：期铜下滑，因经济成长忧虑和库存及供应增加

* 期铜脱离低点，后市料进一步下滑
* 英美资源集团首季铜产量增加1%
路透伦敦4月19日 - 铜价周五下滑，本周录得2011年底来最大周度跌幅，因在意外疲弱的经济数据公布后，市场担心全球经济成长，库存和铜矿供应不断增加也令铜价受压。
伦敦金属交易所(LME)期铜高于周四触及的一年半低点，但后市仍易进一步走软，尽管包括黄金、原油等其他商品和全球股市在本周大跌后小幅反弹。
美元兑欧元下滑，但仍未能提振铜价。
LME三个月期铜 收挫逾1%，报每吨6,990美元，周四收报7,088美元，本周为2011年底来最大周度跌幅。昨日触及每吨6,800美元，为一年半最低。
中国经济成长数据意外疲弱、美国初请失业金和制造业数据低迷，再加上国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估都在本周打压商品价格，并令股市近期升势止步。
英美资源集团 周五公布，首季铜产量增加1%，至17.04万吨，超过预期。
另外，LME铜库存徘徊在约10年高位，尽管上海期货交易所铜库存已降至3月初来最低。
三个月期铝 收低报1,887美元，昨日收报每吨1,913美元，三个月期铅 升6美元，报2,020美元。三个月期镍 由15,530美元跌至15,165美元。
三个月期锌 由1,888.25美元微跌至1,886.50美元。三个月期锡 由20,590美元涨至20,800。
以下为1720GMT基本金属主力合约报价：
2012年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 315.40 -5.05 -1.58 365.25 -13.65
LME期铝 1886.25 -26.75 -1.40 2073.00 -9.01
LME期铜 6981.00 -107.00 -1.51 7931.00 -11.98
LME期铅 2019.25 5.25 +0.26 2330.00 -13.34
LME期镍 15221.00 -309.00 -1.99 17060.00 -10.78
LME期锡 20681.00 91.00 +0.44 23400.00 -11.62
LME期锌 1884.00 -4.50 -0.24 2080.00 -9.42
上海期铝 14615.00 160.00 +1.11 15435.00 -5.31
上海期铜 50900.00 220.00 +0.43 57690.00 -11.77
上海期锌 14575.00 325.00 +2.28 15625.00 -6.72
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)