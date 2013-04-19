金属期市：伦敦期铜跌破7,000美元，或遭遇2011年以来单周最差表现

0718GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.64%至每吨6,971.50美元，之前一度跌至6,875美元，跌像昨日触及过的一年半低位6,800美元。

伦铜本周以来已跌将近6%，今年跌了近12%。

上海期交所 期铜主力8月合约扳回跌幅收在每吨50,690美元，日内涨0.32%，周四收在跌停价。

“我的感觉是，海外投资人比中国企业要悲观。虽说铜价目前走势不好，但基本面其实没有多大的改变，”CRU的金属分析师Chunlan Li表示。

Li预计中国季节性需求将支撑近期价格，不过她不排除后市进一步下跌的可能。

“下半年将有新矿供应出来，所以供应压力相当大--这可能会在年底附近对价格施压。”

0718GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6971.50 -116.50 -1.64 -12.08

上海期铜 50690 160 +0.32 -12.12

COMEX期铜 315.45 -5.00 -1.56 -13.63

LME期铝 1913.75 0.75 +0.04 -7.59

上海期铝 14615 160 +1.11 -4.76

LME期锌 1885.25 -3.25 -0.17 -8.64

上海期锌 14575 -970 -6.24 -6.24

LME期镍 15510.00 -20.00 -0.13 -9.59

LME期铅 2016.00 2.00 +0.10 -13.85

上海期铅 13940.00 200.00 +1.46 -8.59

LME期锡 20602.00 12.00 +0.06 -11.96

LME/上海套利价差^ -501

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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