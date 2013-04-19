金属期市：伦敦期铜跌破7,000美元，或遭遇2011年以来单周最差表现

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
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0718GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.64%至每吨6,971.50美元，之前一度跌至6,875美元，跌像昨日触及过的一年半低位6,800美元。
伦铜本周以来已跌将近6%，今年跌了近12%。
上海期交所 期铜主力8月合约扳回跌幅收在每吨50,690美元，日内涨0.32%，周四收在跌停价。
“我的感觉是，海外投资人比中国企业要悲观。虽说铜价目前走势不好，但基本面其实没有多大的改变，”CRU的金属分析师Chunlan Li表示。
Li预计中国季节性需求将支撑近期价格，不过她不排除后市进一步下跌的可能。
“下半年将有新矿供应出来，所以供应压力相当大--这可能会在年底附近对价格施压。”
0718GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 6971.50 -116.50 -1.64 -12.08
上海期铜 50690 160 +0.32 -12.12
COMEX期铜 315.45 -5.00 -1.56 -13.63
LME期铝 1913.75 0.75 +0.04 -7.59
上海期铝 14615 160 +1.11 -4.76
LME期锌 1885.25 -3.25 -0.17 -8.64
上海期锌 14575 -970 -6.24 -6.24
LME期镍 15510.00 -20.00 -0.13 -9.59
LME期铅 2016.00 2.00 +0.10 -13.85
上海期铅 13940.00 200.00 +1.46 -8.59
LME期锡 20602.00 12.00 +0.06 -11.96
LME/上海套利价差^ -501
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬; 审校 王洋)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员