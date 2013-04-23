金属期市：期铜跌至一年半新低，因中国数据疲弱

* 汇丰中国4月制造业PMI初值回落

* 路透调查显示，预期今年现货铜价均值为每吨7,900美元

路透伦敦4月23日 - 期铜周二跌至18个月新低，因最大消费国中国经济数据令人失望，加剧需求前景忧虑。

LME三个月期铜 收报每吨6,870美元，下跌约1%，周一收报6,935美元。期铜稍早触及6,762.25美元低位，此为2011年10月来的最低水平。

中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值回落，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月的51.6降至50.5。其中新出口订单自上月的50.5降至48.6的六个月低位，出口形势依然严峻。

德国数据显示4月民间部门活动在五个月来首次萎缩，表明欧洲最大经济体德国第一季经济一如预期复苏后，将可能再次萎缩。

在截至4月22日的三周内接受调查的31名市场人士预期，2013年现货铜 均价将为每吨7,900美元，较2012年均价7,958.30美元下跌0.7%，且仍低于1月时调查预估的每吨8,119美元。

美元上涨，也向铜价施压。

在数据显示美国3月新屋销售上升，显示楼市复苏仍在轨道之上后，期铜无甚反应。

三个月期锌 收报每吨1,879美元，低于周一收报的1,882美元。

三个月期铅 从周一的2,010美元上升至2,015美元。三个月期锡 收报20,560美元，上日报20,795美元。

三个月期镍 收报每吨15,130美元，上日报15,300美元。三个月期铝 报1,895.50美元，上日报1,892美元。

以下为1632 GMT基本金属主力合约报价：

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 310.25 -2.85 -0.91 365.25 -15.06 LME期铝 1892.50 5.50 +0.29 2073.00 -8.71 LME期铜 6858.25 -76.75 -1.11 7931.00 -13.53 LME期铅 2015.25 5.25 +0.26 2330.00 -13.51 LME期镍 15129.00 -171.00 -1.12 17060.00 -11.32 LME期锡 20550.00 -250.00 -1.20 23400.00 -12.18 LME期锌 1876.25 -5.75 -0.31 2080.00 -9.80 上海期铝 14580.00 20.00 +0.14 15435.00 -5.54 上海期铜 49350.00 -610.00 -1.22 57690.00 -14.46 上海期锌 14515.00 -30.00 -0.21 15625.00 -7.10 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)

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