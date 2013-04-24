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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 15:52 BJT

金属期市：伦敦期铜升破7,000美元，受惠于空头回补

0714GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6985.75 115.75 +1.68 -11.90

上海期铜 50600 1470 +2.99 -12.27

COMEX期铜 315.80 6.50 +2.10 -13.54

LME期铝 1903.25 7.75 +0.41 -8.10

上海期铝 14630 75 +0.52 -4.66

LME期锌 1892.00 13.00 +0.69 -8.31

上海期锌 14660 -885 -5.69 -5.69

LME期镍 15260.00 130.00 +0.86 -11.05

LME期铅 2035.00 20.00 +0.99 -13.03

上海期铅 13930.00 160.00 +1.16 -8.66

LME期锡 20950.00 390.00 +1.90 -10.47

LME/上海套利价差^ -321

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬; 审校 王洋)
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