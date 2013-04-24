金属期市：期铜反弹至7,000美元之上，但经济忧虑限制涨幅

中东新股：沙特阿美董事会5月在上海开会，希望吸引中国投资者参与IPO
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
* LME镍库存升至纪录新高
* 美国耐久财订单录得七个月最大月度跌幅
路透伦敦4月24日 - 期铜周三大涨，升穿7,000美元，因投资者在大跌后低吸，但全球经济成长的不确定性限制铜价进一步上扬。
LME三个月期铜 收涨2.3%，报每吨7,029.50美元，稍早触及上周末以来最高7,053美元。铜价周二触及18个月低位6,762.25美元。
上周铜价回落5.6%，在2月触及年内最高8,346美元后已累积下挫16%。
“今日铜价反弹是对市场在过去几日超卖的事实做出反应。受中国和欧洲数据的影响，市场人气有些过于偏空，”法国兴业银行的分析师Robin Bhar表示。
“铜价走低吸引较多的实货买盘。看起来，在低位有较为强劲的实货需求，使铜价在7,000美元筑底。 ”
尽管北美主要国家、欧洲和亚洲国家经济成长动能放缓限制铜价涨幅，但预期成长放缓将导致各国央行进一步放宽政策，从而限制了诸如金属等高风险资产的卖压。
4月德国企业景气判断指数连跌第二月，未达到路透调查的最低预期，但数据扶助欧洲央行可能在下周降息的预期升温。
美国公布的数据显示，3月耐久财订单录得七个月来最大月度跌幅，加剧了全球经济复苏停滞的忧虑。
其他金属方面，三个月期镍 收涨0.9%，报每吨15,270美元，从稍早触及的2009年7月以来最低15,075美元反弹。
国际镍研究小组周三称，2013年全球镍市场供应过剩将降至9万吨，去年为11万吨。
LME镍库存MNISTX-TOTAL攀升至175,860吨的纪录高位，再度显示市场供应过剩的迹象。
三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,911美元，延展自4月15日触及三年半低位1,818美元后出现的反弹之势。
三个月期铅 收升1.5%，报每吨2,045美元。三个月期锡 攀升1.7%，收报每吨20,900美元。三个月期锌 跳涨2.1%，收报每吨1,919美元。
以下为1611GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 317.20 7.90 +2.55 365.25 -13.16 LME期铝 1909.00 13.50 +0.71 2073.00 -7.91 LME期铜 7016.00 146.00 +2.13 7931.00 -11.54 LME期铅 2045.00 30.00 +1.49 2330.00 -12.23 LME期镍 15250.00 120.00 +0.79 17060.00 -10.61 LME期锡 20802.00 242.00 +1.18 23400.00 -11.10 LME期锌 1915.50 36.50 +1.94 2080.00 -7.91 上海期铝 14620.00 60.00 +0.41 15435.00 -5.28 上海期铜 50810.00 1360.00 +2.75 57690.00 -11.93 上海期锌 14610.00 115.00 +0.79 15625.00 -6.50 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
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