金属期市：期铜触及一周高位，因中国补充库存

* 期锌需要进一步走低以削减过剩供应-分析师

* 对欧洲央行降息的希望扶助支撑价格

* 美国上周初请失业金人口减少，就业市场继续复苏

路透伦敦4月25日 - 期铜周四连涨第二日，触及一周高位，因有迹象显示，全球最大铜消费国中国的工业企业补充库存，另外，欧洲公布疲弱数据后，对欧洲央行进一步降息的希望也支撑铜价。

空头回补也推动三个月期铜 盘中触及4月17日以来最高7,197美元。收报每吨7,180美元，周三收报7,029.50美元。

在周二触及18个月低位6,762.25美元后，期铜周三反弹2.3%。年内迄今回落约10%。

Natixis的商品研究部门主管Nic Brown称，“我认为，所有的迹象显示，中国买盘非常强劲，但可能是终端用户利用价格跌至低位的机会补充处于超低水平的库存。”

交投最活跃的上海期交所8月期铜合约 上扬2.7%，收报每吨51,280元人民币(8,300美元)。

上海期交所未平仓合约周二触及近420,000口的纪录高位，当日，铜价触及近三年来最低。

但周三价格反弹，未平仓合约回落14%，反应投资者结清空头头寸。交易商称，市场周四继续这一操作。

Brown表示，在中国保税区仓库的铜库存进一步减少，从而导致中国和LME之间的进口套利窗口重新开启之前，铜价可能不会大幅上涨。

近期公布的疲弱数据对LME金属市场造成了两方面的影响，全球经济成长疲弱导致的需求不确定性限制了金属价格的涨幅，但在有迹象显示欧洲央行可能最快于下周降息后，近期为市场提供一定的支撑。

另外，数据显示美国就业市场的韧性，缓解了对经济复苏步伐的忧虑。

LME三个月期锌 逆转稍早的跌势，收报每吨1,936美元，周三收报每吨1,919美元。

麦格理的分析师Colin Hamilton说，去年锌价走低导致不少中国炼厂关闭，但未能影响矿商的供应，从而导致精矿供应过剩扩大。

他在一份报告中称，“我们感觉锌价仍有从目前水平进一步下行的较大空间，以向矿商施压以减少精矿供应。”

三个月期镍 也逆转稍早跌势，收报每吨15,440美元，周三收报15,270美元，盘中触及2009年7月以来最低15,075美元。LME镍库存触及逾175,000吨的纪录高位。

三个月期锡 收报每吨21,110美元，周三收报20,900美元。三个月期铝 报每吨1,942美元，周三报1,911美元。三个月期铅 从周三的2,045美元上扬至2,076.50美元。

以下为1600 GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今