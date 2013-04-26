金属期市：期铜在中国假期前下挫逾2%，因美国经济数据令人失望

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 美国首季GDP按年增长2.5%，不及预期
* 投资人在中国五一假期前轧平账面
* 上海期货交易所4月29日至5月1日休市
路透伦敦4月26日 - 期铜在连升两日后周五下挫逾2%，因在下周中国假期前部分投资人出脱仓位，且美国公布的首季经济成长数据不及预期。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低至7,030美元，稍早触及7,258美元，为4月17日来最高。
美国商务部公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.5%(预估为增长3.0%)，第四季为增长0.4%。 。
美国数据引发市场押注，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会维持刺激性货币政策。
下周一至周三，中国市场将因劳动节假期休市。
三个月期镍 收报每吨15,200美元，周四收报15,440美元，LME三个月期锌 由每吨1,936美元跌至1,897美元
三个月期铅 从2,076.50美元跌至2,037美元。三个月期铝 由每吨1,942美元跌至1,878美元。三个月期锡 由每吨21,110美元跌至20,775美元。
以下为1701 GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 317.90 -5.80 -1.79 334.65 -5.01 LME期铝 1878.00 -64.00 -3.30 2230.00 -15.78 LME期铜 7030.00 -150.00 -2.09 7375.00 -4.68 LME期铅 2036.50 -40.00 -1.93 2432.00 -16.26 LME期镍 15200.00 -240.00 -1.55 18525.00 -17.95 LME期锡 20775.00 -335.00 -1.59 16950.00 22.57 LME期锌 1897.00 -39.00 -2.01 2560.00 -25.90 上海期铝 14670.00 35.00 +0.24 17160.00 -14.51 上海期铜 51940.00 790.00 +1.54 59900.00 -13.29 上海期锌 14745.00 75.00 +0.51 21195.00 -30.43 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。