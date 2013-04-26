金属期市：期铜在中国假期前下挫逾2%，因美国经济数据令人失望

* 美国首季GDP按年增长2.5%，不及预期

* 投资人在中国五一假期前轧平账面

* 上海期货交易所4月29日至5月1日休市

路透伦敦4月26日 - 期铜在连升两日后周五下挫逾2%，因在下周中国假期前部分投资人出脱仓位，且美国公布的首季经济成长数据不及预期。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低至7,030美元，稍早触及7,258美元，为4月17日来最高。

美国商务部公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.5%(预估为增长3.0%)，第四季为增长0.4%。 。

美国数据引发市场押注，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会维持刺激性货币政策。

下周一至周三，中国市场将因劳动节假期休市。

三个月期镍 收报每吨15,200美元，周四收报15,440美元，LME三个月期锌 由每吨1,936美元跌至1,897美元

三个月期铅 从2,076.50美元跌至2,037美元。三个月期铝 由每吨1,942美元跌至1,878美元。三个月期锡 由每吨21,110美元跌至20,775美元。

以下为1701 GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今