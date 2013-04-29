金属期市：期铜上涨，受放宽货币政策希望和实货需求支撑

* 上海期货市场周四前休市

* 意大利组建新政府后，美元下滑，欧股上涨

路透伦敦4月29日 - 期铜周一上涨，延续自上周触及一年半低点后的反弹，受美国和欧洲央行可能进一步放宽货币政策的希望以及有迹象显示实货市场需求支撑。

在意大利组建新政府，结束两个月的政治僵局后，欧股走强也扶助铜价。美元兑欧元下滑，令美元计价的金属对非美元投资人更为便宜。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,153.50美元，上周五收报7,030美元。

中国市场将因劳动节假期休市至周四。

上周期铜上涨0.5%，为2月初来最大周度升幅，因在价格触及一年半低点6,762.25美元后投资人低吸。铜价今年迄今跌幅约11%。

“市场对基本金属有些过于悲观了。诚然，通胀在减速，主要经济指标再度小跌，但铜的状况开始改善。”瑞信分析师Tobias Merath表示。

“中国库存开始降低，LME取消仓单攀升，现货溢价在上涨，特别是在中国，套利窗口开启，”他表示。

今日公布的数据显示，LME铜库存减少1,950吨至617,650吨，但仍在近10年最高。上海上周铜库存减少2.9%，至217,180吨，为3月初来最低。

鉴于欧元区经济状况不佳，对欧洲央行在周四的货币政策会议上降息的预期升温。

美联储本周也将开会议息，市场普遍预计将维持目标每月850亿美元的购债进度，美联储周三1815GMT将宣布货币政策决定。

三个月期锡 由每吨20,775美元升至20,895美元。LME三个月期锌 由每吨1,897美元升至1,907美元。

三个月期铅 从2,037美元升至2,044美元。三个月期镍 收报每吨15,500美元，上周五收报15,200美元。