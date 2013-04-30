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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 16:10 BJT

金属期市：伦敦期铜走低，央行宽松政策希望限制跌幅

0702GMT金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7140.00 -13.50 -0.19 -9.95

COMEX期铜 323.45 0.90 +0.28 -11.44

LME期铝 1898.00 -1.00 -0.05 -8.35

LME期锌 1907.75 0.75 +0.04 -7.55

LME期镍 15455.00 -45.00 -0.29 -9.91

LME期铅 2041.75 -2.25 -0.11 -12.75

LME期锡 20900.00 5.00 +0.02 -10.68

注：LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。 (完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 蔡美珍)
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