金属期市：伦敦期铜走低，央行宽松政策希望限制跌幅

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
0702GMT金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7140.00 -13.50 -0.19 -9.95
COMEX期铜 323.45 0.90 +0.28 -11.44
LME期铝 1898.00 -1.00 -0.05 -8.35
LME期锌 1907.75 0.75 +0.04 -7.55
LME期镍 15455.00 -45.00 -0.29 -9.91
LME期铅 2041.75 -2.25 -0.11 -12.75
LME期锡 20900.00 5.00 +0.02 -10.68
注：LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 蔡美珍)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本