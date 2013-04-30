金属期市：期铜4月大跌6.4%，录得去年5月来最大月度跌幅

* 期铜4月大跌6.4%，录得去年5月来最大月度跌幅

* 中国市场休市至周四

* 美国4月中西部制造业活动意外萎缩

路透伦敦4月30日 - 期铜周二下滑，4月录得近一年最大月度跌幅，因对全球经济成长步幅的担忧令工业金属承压，但进一步放宽货币政策的前景令跌幅受限。

数据显示，欧元区通胀降至三年低点，失业率触及纪录新高，巩固了本周稍后欧洲央行降息的预期。

美联储周二开始为期两日的货币政策会议，市场普遍预计美联储将维持目前每月购买850亿美元债券的进度，因近期经济数据疲弱。美联储将于周三宣布货币政策决定。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,055美元，周一收报7,153.50美元，4月期铜大跌超过6%，为去年5月来最大月度跌幅。

因中国市场将休市至周四，此间市场成交也迟滞。

上周，期铜降至一年半低点6,762.25美元。

VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示，“期铜大跌后有不错的反弹，所以我对出现一些获利了结并不感到意外。”

“在本周中国公布制造业PMI数据、欧洲央行和美联储货币政策决定前，市场保持观望。在这些重大事件之前，我们预计不会有大的行情，成交预计保持清淡。”

美国公布4月中西部制造业意外萎缩，令对美国经济复苏的忧虑加重后，期铜盘中降至7,010美元的日低。

三个月期锡 由每吨20,895美元跌至20,370美元。三个月期铅 从2,044美元跌至2,027美元。LME三个月期锌 由每吨1,907美元跌至1,868美元。

三个月期镍 收报每吨15,390美元，周一收报15,500美元。

三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报每吨1,869.5美元，周一收报1,899美元。

以下为1610GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今