金属期市：期铜4月大跌6.4%，录得去年5月来最大月度跌幅

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
* 期铜4月大跌6.4%，录得去年5月来最大月度跌幅
* 中国市场休市至周四
* 美国4月中西部制造业活动意外萎缩
路透伦敦4月30日 - 期铜周二下滑，4月录得近一年最大月度跌幅，因对全球经济成长步幅的担忧令工业金属承压，但进一步放宽货币政策的前景令跌幅受限。
数据显示，欧元区通胀降至三年低点，失业率触及纪录新高，巩固了本周稍后欧洲央行降息的预期。
美联储周二开始为期两日的货币政策会议，市场普遍预计美联储将维持目前每月购买850亿美元债券的进度，因近期经济数据疲弱。美联储将于周三宣布货币政策决定。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,055美元，周一收报7,153.50美元，4月期铜大跌超过6%，为去年5月来最大月度跌幅。
因中国市场将休市至周四，此间市场成交也迟滞。
上周，期铜降至一年半低点6,762.25美元。
VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示，“期铜大跌后有不错的反弹，所以我对出现一些获利了结并不感到意外。”
“在本周中国公布制造业PMI数据、欧洲央行和美联储货币政策决定前，市场保持观望。在这些重大事件之前，我们预计不会有大的行情，成交预计保持清淡。”
美国公布4月中西部制造业意外萎缩，令对美国经济复苏的忧虑加重后，期铜盘中降至7,010美元的日低。
三个月期锡 由每吨20,895美元跌至20,370美元。三个月期铅 从2,044美元跌至2,027美元。LME三个月期锌 由每吨1,907美元跌至1,868美元。
三个月期镍 收报每吨15,390美元，周一收报15,500美元。
三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报每吨1,869.5美元，周一收报1,899美元。
以下为1610GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 318.95 -3.60 -1.12 365.25 -12.68 LME期铝 1869.50 -29.50 -1.55 2073.00 -9.82 LME期铜 7048.50 -105.00 -1.47 7931.00 -11.13 LME期铅 2024.50 -19.50 -0.95 2330.00 -13.11 LME期镍 15363.00 -137.00 -0.88 17060.00 -9.95 LME期锡 20356.00 -539.00 -2.58 23400.00 -13.01 LME期锌 1864.50 -42.50 -2.23 2080.00 -10.36 上海期铝 14670.00 35.00 +0.24 15435.00 -4.96 上海期铜 51940.00 790.00 +1.54 57690.00 -9.97 上海期锌 14745.00 75.00 +0.51 15625.00 -5.63 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本