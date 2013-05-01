金属期市：伦铜跌破7,000美元大关，中国PMI数据点燃需求忧虑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0706 GMT金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 6980.00 -75.00 -1.06 -11.97
COMEX期铜 316.85 -1.90 -0.60 -13.25
LME期铝 1859.75 -9.75 -0.52 -10.20
LME期锌 1854.25 -13.75 -0.74 -10.14
LME期镍 15300.00 -90.00 -0.58 -10.81
LME期铅 2017.00 -10.00 -0.49 -13.80
LME期锡 20200.00 -170.00 -0.83 -13.68
注：LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬; 审校 侯向明)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。