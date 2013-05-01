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亚洲 | 2013年 5月 1日 星期三 15:56 BJT

金属期市：伦铜跌破7,000美元大关，中国PMI数据点燃需求忧虑

0706 GMT金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6980.00 -75.00 -1.06 -11.97

COMEX期铜 316.85 -1.90 -0.60 -13.25

LME期铝 1859.75 -9.75 -0.52 -10.20

LME期锌 1854.25 -13.75 -0.74 -10.14

LME期镍 15300.00 -90.00 -0.58 -10.81

LME期铅 2017.00 -10.00 -0.49 -13.80

LME期锡 20200.00 -170.00 -0.83 -13.68

注：LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬; 审校 侯向明)
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