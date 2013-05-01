金属期市：期铜和期镍下滑，因中国和美国经济数据加重需求忧虑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 镍库存创纪录后，期镍触及三年九个月低点
* 中国4月制造业意外放缓
* 美国4月民间就业人数增幅为七个月最少
* 投资人静待美联储声明
路透伦敦5月1日 - 期铜周三下滑，延续4月跌势，因在中美两国公布的数据显示经济仍脆弱后，投资人对需求的担忧加重。期铜4月录得近一年最大月度跌幅。
期镍触及三年九个月低点，此前数据显示中国4月制造业意外放缓，而伦敦金属交易所(LME)镍库存攀升1,440吨至178,476吨的纪录新高，显示市场供应过剩。
LME期镍 收挫3.7%，报14,820美元，稍早跌至2009年7月来最低的14,788美元。
LME三个月期铜 也大跌3.7%，报6,795美元，日低为6,786.25美元，接近上周触及的18个月低点。期铜昨日跌超过1%，在4月的跌幅为6.4%，为去年5月来最大月度跌幅。
形成鲜明对比的是，欧洲股市在4月的表现为1997年来最佳，STOXX Europe 600指数 连升11个月。
中国官方4月制造业PMI指数意外回落，新订单、库存等多项指数均下降，出口订单降至荣枯线下方，显示制造业需求仍面临压力，与稍早公布的汇丰PMI初值一道证实中国经济复苏乏力。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三公布，宏观经济先行指标--4月官方制造业采购经理人指数(PMI)自上月的50.9降至50.6，逊于路透此前的调查预估值51。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国4月民间就业人数增加11.9万人，远低于分析师的预期。这是证明经济疲软的最新数据之一。路透访问的分析师原本预估4月就业人数将增加15万。
多数亚洲市场今日休市，包括法国和德国等欧洲许多市场今日也因劳动节假期休市。上海期货交易所周三重开。
金融市场将关注今日稍后美联储发布的货币政策声明，以及周四欧洲央行货币政策会议结果。
市场普遍预计美联储将维持目前每月购买850亿美元债券的进度，因近期经济数据疲弱。
美国铝业 称可能再关闭多至11%的铝产能，主要针对成本较高炼厂，因价格疲弱。但铝价对此无甚反应。
三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报每吨1,824美元，大跌2.4%。
三个月期铅 跌2.4%，报1,979美元，盘中触及八个月低点1,970美元。三个月期锌 收低1.5%，报1,840美元。三个月期锡 收盘没有成交，买盘最后报每吨19,950美元，跌2.1%。
以下为1610GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 307.65 -10.85 -3.41 365.25 -15.77 LME期铝 1825.50 -73.50 -3.87 2073.00 -11.94 LME期铜 6803.00 -252.00 -3.57 7931.00 -14.22 LME期铅 1966.75 -60.25 -2.97 2330.00 -15.59 LME期镍 14822.00 -568.00 -3.69 17060.00 -13.12 LME期锡 19900.00 -470.00 -2.31 23400.00 -14.96 LME期锌 1835.00 -33.00 -1.77 2080.00 -11.78 上海期铝 14670.00 35.00 +0.24 15435.00 -4.96 上海期铜 51940.00 790.00 +1.54 57690.00 -9.97 上海期锌 14745.00 75.00 +0.51 15625.00 -5.63 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。