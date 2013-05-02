金属期市：沪铜盘中重挫近5%，受全球经济成长疑虑掼压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
0712 GMT金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 6846.50 51.50 +0.76 -13.65
上海期铜 49680 -2130 -4.11 -13.87
COMEX期铜 309.75 1.75 +0.57 -15.20
LME期铝 1837.75 13.75 +0.75 -11.26
上海期铝 14480 -205 -1.40 -5.64
LME期锌 1852.25 12.25 +0.67 -10.24
上海期锌 14410 -1135 -7.30 -7.30
LME期镍 14789.00 -31.00 -0.21 -13.79
LME期铅 1984.50 5.50 +0.28 -15.19
上海期铅 13770.00 -205.00 -1.47 -9.70
LME期锡 19905.00 -45.00 -0.23 -14.94
LME/上海套利价差^ -578
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。 (完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦 审校 张涛)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)