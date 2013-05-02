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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 16:24 BJT

金属期市：沪铜盘中重挫近5%，受全球经济成长疑虑掼压

0712 GMT金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6846.50 51.50 +0.76 -13.65

上海期铜 49680 -2130 -4.11 -13.87

COMEX期铜 309.75 1.75 +0.57 -15.20

LME期铝 1837.75 13.75 +0.75 -11.26

上海期铝 14480 -205 -1.40 -5.64

LME期锌 1852.25 12.25 +0.67 -10.24

上海期锌 14410 -1135 -7.30 -7.30

LME期镍 14789.00 -31.00 -0.21 -13.79

LME期铅 1984.50 5.50 +0.28 -15.19

上海期铅 13770.00 -205.00 -1.47 -9.70

LME期锡 19905.00 -45.00 -0.23 -14.94

LME/上海套利价差^ -578

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦 审校 张涛)

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