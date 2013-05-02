金属期市：期铜在欧洲央行降息后上涨，但经济成长和供应过剩忧虑限制升幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
* 德国制造业活动连续两个月萎缩
* 欧洲央行降息至0.5%
路透伦敦5月2日 - 期铜周四小涨，因在近期下跌后投资人低吸，且欧洲央行降息至纪录低点，但对全球经济成长和供应过剩的担忧限制了升幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报6,848美元，周三收报6,795美元，周三大跌3.7%，为逾一年最大单日跌幅。
在欧洲央行降息至0.5%后期铜一度扩大升幅，这是欧洲央行10个月内首次降息，在分析师和投资人普遍预料之中。
VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示，“降息一如预期，今日对市场人气有些帮助，但从较长期而言，这也会支撑美元兑欧元走强。”
“年底前美元走强会是基本金属升途中的一个主要障碍。”
欧洲央行总裁德拉吉表示，央行技术上准备好负存款利率后，欧元兑美元大跌1%。
周四公布的调查显示，德国4月制造业活动萎缩，因企业新订单减少。Markit德国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值从3月49.0降至48.1。这是该指数连续第二个月低于50荣枯分水岭。
汇丰(HSBC)周四公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4，略逊于本月初值，新出口订单分项则四个月来首度降至荣枯线下方。
国际铜业研究组织(ICSG)周三公布，1月全球铜市供应过剩7万吨，去年同期为供应短缺6万吨。
其他基本金属全线回软。LME期镍 由14,820美元跌至14,675美元，盘中低见2009年7月来最低的14,660美元。
三个月期锌 由1,840美元跌至1,819美元。三个月期铝 由每吨1,824美元跌至1,810美元。
三个月期铅 收报1,941美元，周三收报1,979美元，三个月期锡 由每吨19,950美元跌至19,675美元。
以下为1605GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 309.90 2.15 +0.70 365.25 -15.15 LME期铝 1811.50 -87.50 -4.61 2073.00 -12.61 LME期铜 6850.25 55.25 +0.81 7931.00 -13.63 LME期铅 1938.75 -40.25 -2.03 2330.00 -16.79 LME期镍 14700.00 -120.00 -0.81 17060.00 -13.83 LME期锡 19650.00 -720.00 -3.53 23400.00 -16.03 LME期锌 1821.50 -18.50 -1.01 2080.00 -12.43 上海期铝 14470.00 -205.00 -1.40 15435.00 -6.25 上海期铜 49880.00 -2130.00 -4.10 57690.00 -13.54 上海期锌 14380.00 -390.00 -2.64 15625.00 -7.97 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)