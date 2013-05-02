金属期市：期铜在欧洲央行降息后上涨，但经济成长和供应过剩忧虑限制升幅

* 德国制造业活动连续两个月萎缩

* 欧洲央行降息至0.5%

路透伦敦5月2日 - 期铜周四小涨，因在近期下跌后投资人低吸，且欧洲央行降息至纪录低点，但对全球经济成长和供应过剩的担忧限制了升幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报6,848美元，周三收报6,795美元，周三大跌3.7%，为逾一年最大单日跌幅。

在欧洲央行降息至0.5%后期铜一度扩大升幅，这是欧洲央行10个月内首次降息，在分析师和投资人普遍预料之中。

VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示，“降息一如预期，今日对市场人气有些帮助，但从较长期而言，这也会支撑美元兑欧元走强。”

“年底前美元走强会是基本金属升途中的一个主要障碍。”

欧洲央行总裁德拉吉表示，央行技术上准备好负存款利率后，欧元兑美元大跌1%。

周四公布的调查显示，德国4月制造业活动萎缩，因企业新订单减少。Markit德国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值从3月49.0降至48.1。这是该指数连续第二个月低于50荣枯分水岭。

汇丰(HSBC)周四公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4，略逊于本月初值，新出口订单分项则四个月来首度降至荣枯线下方。

国际铜业研究组织(ICSG)周三公布，1月全球铜市供应过剩7万吨，去年同期为供应短缺6万吨。

其他基本金属全线回软。LME期镍 由14,820美元跌至14,675美元，盘中低见2009年7月来最低的14,660美元。

三个月期锌 由1,840美元跌至1,819美元。三个月期铝 由每吨1,824美元跌至1,810美元。

三个月期铅 收报1,941美元，周三收报1,979美元，三个月期锡 由每吨19,950美元跌至19,675美元。

以下为1605GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今