金属期市：期铜猛涨超过6%，因央行刺激经济措施提振信心且美国就业数据强劲

《全球汇市》美元上涨，但升幅受中美峰会的不确定性抑制
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
* 美国4月非农就业岗位增幅超预期
* 欧洲央行同美联储和日本央行的刺激措施步调一致
* 预计第二季中国实货铜需求增加
路透伦敦5月3日 - 期铜周五猛涨超过6%，录得18个月最大单日升幅，因各大央行的刺激措施提振投资人对工业金属需求增长的信心。
美国公布的就业数据强于预期，进一步提振期铜，并带动包括布兰特原油期货、美股和欧股等其他市场。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,265美元，周四收报6,848美元，今日升幅超过6%，为2011年10月底来最大单日涨幅，今日盘中高见7,289美元。
一金属交易员表示，“基本金属受到非农就业数据的支撑，出现一波空头回补升势，期铜领涨。”
下周一，LME市场将因英国银行业假期休市。
美国劳工部周五公布，美国4月非农就业岗位增加16.5万个，预估为增加14.5万个，3月增幅由原先公布的8.8万大幅上修为13.8万。美国4月失业率为7.5%，为2008年12月以来最低，预估为7.6%。。
周四，欧洲央行十个月内首次降息，周三美联储承诺继续每月购债850亿美元的计划以提振经济。
其他基本金属全面走强，三个月期锌 由1,819美元升至1,885美元。三个月期铅 由1,941美元大涨至2,038美元，三个月期镍 由14,675美元升至15,200美元。
三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报1,882美元，周四收报每吨1,811美元。
三个月期锡 收盘没有成交，买盘最后报每吨20,450美元，周四收报19,675美元。
以下为1609GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 329.00 18.80 +6.06 365.25 -9.92 LME期铝 1881.25 -17.75 -0.93 2073.00 -9.25 LME期铜 7257.50 409.50 +5.98 7931.00 -8.49 LME期铅 2036.25 95.25 +4.91 2330.00 -12.61 LME期镍 15167.00 492.00 +3.35 17060.00 -11.10 LME期锡 20150.00 475.00 +2.41 23400.00 -13.89 LME期锌 1887.25 68.25 +3.75 2080.00 -9.27 上海期铝 14535.00 75.00 +0.52 15435.00 -5.83 上海期铜 51340.00 1500.00 +3.01 57690.00 -11.01 上海期锌 14430.00 85.00 +0.59 15625.00 -7.65 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
* 投资者在习特会前保持谨慎 * 市场等待周五的非农就业报告 * 钯金从前日触及的2015年3月以来高位回落 路透纽约/伦敦4月6日 - 金价周四走低，受压于美元在乐观失业数据 提振下持坚，一些投资者在金价近期上涨后卖出以锁定利润。 1836 GMT，现货金 下跌0.24%，报每盎司1,251.76美元，从前 夜触及的高位1,258.96美元回落。 交投最活跃的美国6月期金 上涨4.8美元，或0.38%，报每盎司 1,253.30美元，盘中最高攀升1%至1,260.90美元。 “美元小幅上涨，以及在昨日稍晚金价上涨后出现一些获利回吐，可 能导致今日有些走疲，”三菱商事商品分析师Jonathan Butler称。 美元指数 续升，此前发布的数据显示，上周初请失业金人数录 得近两年最大降幅。 但这一数据对周五将发布的3月非农就业数据没有影响，分析师称， 报告可能在短期内对金价走势起到关键作用。 投资者在全球最大的两个经济体国家
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