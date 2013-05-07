修正-金属期市：LME期铜触及三周高点，因市场重燃经济乐观看法

(因英文表格有误，现更正文末表格并更新至沪铜收盘后的市场走势和报价)

路透新加坡5月7日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二小跌，但仍然距离三周高点不远，有迹象显示全球经济形势好于此前评估，并且最大铜消费国中国的需求或将开始回升，这都对铜价构成支撑。

上周五出炉的美国非农就业报告好于预估，重燃了投资者对于全球经济的乐观看法，缓解了近期一连串不佳数据所引发的恐慌情绪。

美国非农就业报告公布当天，LME期铜大受提振，涨幅超过6%，沪铜周一亦受激励而上扬5%触及涨停。

LME期铜 一度升至每吨7,374美元日高，亦为4月15日以来最高位。0702GMT，该合约报7,240.75美元，日内下跌0.3%。

上海期交所主力沪铜9月合约 收低0.9%，报每吨52,190元人民币，稍早亦曾触及三周高点53,300元人民币。

“市场在今年早些时候的仓位布局非常偏空，但目前情势似乎转变，因此期铜才有如此强势的反弹，”瑞银财富管理分析师Dominic Schnider说道，“我认为期铜有潜力涨到8,000美元。”

LME期铜在过去三个交易日里上涨7%，但距4月峰值仍低5%左右。

“期铜目前处在关键水准，介于7,350和7,500美元。如果能够突破这个区间，则期铜将可延续涨势，否则将陷于此区间水准附近，”一位新加坡分析师说道。

0702 GMT金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7240.75 -24.25 -0.33 -8.68

上海期铜 52190 -490 -0.93 -9.52

COMEX期铜 328.50 -2.55 -0.77 -10.06

LME期铝 1877.00 -5.00 -0.27 -9.37

上海期铝 14585 -50 -0.34 -4.95

LME期锌 1875.50 -9.50 -0.50 -9.11

上海期锌 14555 -990 -6.37 -6.37

LME期镍 15038.00 -162.00 -1.07 -12.34

LME期铅 2027.00 -11.00 -0.54 -13.38

上海期铅 14005.00 -15.00 -0.11 -8.16

LME期锡 20175.00 -275.00 -1.34 -13.78

LME/上海套利价差^ -243

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。 (完)

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