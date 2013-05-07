金属期市：期铜触及三周高位后回落，静待中国数据公布

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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* 投资人等待中国周三公布贸易数据
* LME铜库存降至4月初来最低
路透伦敦5月7日 - 期铜价格周三持平，未能守住盘中触及的三周高位，投资人屏息期待全球最大金属消费者中国本周公布的经济数据，另外，尽管铜库存近期下降，投资人仍忧虑全球金属需求。
中国贸易数据将在周三公布，交易商预计，数据将显示4月铜进口小幅减少。通胀数据将在周四公布，货币供应及贷款增长数据在周五发布。
一伦敦交易商说，周五铜价在美国就业数据公布后急升逾6%可能有些反应过度。当日美国公布的就业数据强劲，扶助燃点对美国经济改善将刺激全球经济成长的希望。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 周二盘中触及7,374美元的高位，此为三周最高，但未能保持在较高水平，收盘持平在7,265美元。
中国是全球最大铜消费国，占全球总消费量的约40%。中国3月精炼铜进口同比减少36.7%，至218,823吨，但伦敦铜价在4月中骤降为中国进口打开窗口，指标LME铜价较沪铜目前贴水约39美元。
不过，上海铜库存和LME铜库存均减少，令一些投资人感到鼓舞。上海铜库存下降至213,782吨，为2月底来最低位，而LME铜库存则降至4月初来最低的604,600吨，4月底时一度触及近10年来的最高水平。
三个月期镍 尾盘持平在每吨15,200美元，此前下滑多至1.7%。
三个月期铝 收盘小跌1美元，至每吨1,881美元。
三个月期锌 下跌0.66%，收报每吨1,872.50美元。三个月期锡 跌1.22%，收报每吨20,200美元。
三个月期铅 收盘时没有成交，买盘最后报每吨2,026美元，较上日跌0.6%。
以下为1629 GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 330.00 -0.75 -0.23 365.25 -9.65 LME期铝 1882.00 -17.00 -0.90 2073.00 -9.21 LME期铜 7276.25 11.25 +0.15 7931.00 -8.26 LME期铅 2032.50 -5.50 -0.27 2330.00 -12.77 LME期镍 15175.00 -25.00 -0.16 17060.00 -11.05 LME期锡 20213.00 538.00 +2.73 23400.00 -13.62 LME期锌 1873.00 -12.00 -0.64 2080.00 -9.95 上海期铝 14550.00 -60.00 -0.41 15435.00 -5.73 上海期铜 52410.00 -480.00 -0.91 57690.00 -9.15 上海期锌 14525.00 -95.00 -0.65 15625.00 -7.04 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
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