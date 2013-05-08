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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 10:11 BJT

金属期市：伦铜上涨，沪铜大致持平

上海期交所主力9月期铜 上涨0.2%至每吨52,770元人民币。

中国今日公布贸易数据，此外周四还将公布通胀数据，周五发布货币供应与信贷增长数据。

最近的数据暗示全球经济复苏并不稳定，尽管上周五出炉的美国非农就业报告远优于预期，且德国3月工业订单意外增加2.2%。

铜价自2月初触及每吨8,346元之后，已经下挫近13%。期铜上个月触及一年半低点，因中国经济增长数据疲弱。

部分投资者仍受到上海和LME铜库存下降的鼓舞。上海铜库存已降至2月底以来低位213,782吨，而LME铜库存则处于4月初以来低点604,600吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 于春红)
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