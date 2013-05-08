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亚洲 | 2013年 5月 9日 星期四 00:52 BJT

金属期市：期铜大涨，因中国经济数据强劲提振需求乐观情绪

* 中国4月贸易数据优于预期

* 德国3月工业生产意外增长

路透伦敦5月8日 - 期铜价格周四升至逾三周高位，因最大金属消费国－中国贸易数据强劲，助燃需求复苏的希望，但全球经济成长前景不确定令升势受限。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,419美元，周二收报7,265美元。

今日盘中，三个月期铜触及7,480美元，为逾三周高位，从4月底触及的一年半低点反弹。

继前月意外高增长后，中国4月进出口增速再度超预期，在近期诸多先行指标黯淡之时为经济前景抹上一笔亮色，但围绕出口虚高的争论仍未停歇，中国经济复苏力度究竟多大尚需更多数据验证。

德国经济部周三公布,德国3月工业生产较前月上升1.2%，2月修正为上升0.6。路透调查预估德国3月工业生产较前月下滑0.1%。

“在近期大跌后价格出现反弹并不令人意外，特别是还有令人鼓舞的经济数据带动，”Capital Economics分析师Ross Strachan表示。

“但对中国需求过于乐观还为时尚早，因铜等金属库存高企。中国仍有结构性问题，经济成长不太可能出现迅猛增速。”

三个月期铅 由每吨2,026美元升至2,064美元。三个月期锡 收报20,745美元，周二收报每吨20,200美元

三个月期镍 由每吨15,200美元升至15,405美元。三个月期锌 由每吨1,872.50美元升至1,894美元。三个月期铝 由每吨1,881美元升至1,908美元。

以下为1602　GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 336.45 6.60 +2.00 365.25 -7.89 LME期铝 1906.25 25.25 +1.34 2073.00 -8.04 LME期铜 7416.50 151.50 +2.09 7931.00 -6.49 LME期铅 2064.00 26.00 +1.28 2330.00 -11.42 LME期镍 15405.00 205.00 +1.35 17060.00 -9.70 LME期锡 20610.00 410.00 +2.03 23400.00 -11.92 LME期锌 1894.75 22.25 +1.19 2080.00 -8.91 上海期铝 14615.00 25.00 +0.17 15435.00 -5.31 上海期铜 53170.00 280.00 +0.53 57690.00 -7.83 上海期锌 14640.00 55.00 +0.38 15625.00 -6.30 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
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