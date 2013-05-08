金属期市：期铜大涨，因中国经济数据强劲提振需求乐观情绪

日本股市：日经指数收低，因地缘政治紧张局势升温且日圆走强
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
* 中国4月贸易数据优于预期
* 德国3月工业生产意外增长
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周四升至逾三周高位，因最大金属消费国－中国贸易数据强劲，助燃需求复苏的希望，但全球经济成长前景不确定令升势受限。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,419美元，周二收报7,265美元。
今日盘中，三个月期铜触及7,480美元，为逾三周高位，从4月底触及的一年半低点反弹。
继前月意外高增长后，中国4月进出口增速再度超预期，在近期诸多先行指标黯淡之时为经济前景抹上一笔亮色，但围绕出口虚高的争论仍未停歇，中国经济复苏力度究竟多大尚需更多数据验证。
德国经济部周三公布,德国3月工业生产较前月上升1.2%，2月修正为上升0.6。路透调查预估德国3月工业生产较前月下滑0.1%。
“在近期大跌后价格出现反弹并不令人意外，特别是还有令人鼓舞的经济数据带动，”Capital Economics分析师Ross Strachan表示。
“但对中国需求过于乐观还为时尚早，因铜等金属库存高企。中国仍有结构性问题，经济成长不太可能出现迅猛增速。”
三个月期铅 由每吨2,026美元升至2,064美元。三个月期锡 收报20,745美元，周二收报每吨20,200美元
三个月期镍 由每吨15,200美元升至15,405美元。三个月期锌 由每吨1,872.50美元升至1,894美元。三个月期铝 由每吨1,881美元升至1,908美元。
以下为1602 GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 336.45 6.60 +2.00 365.25 -7.89 LME期铝 1906.25 25.25 +1.34 2073.00 -8.04 LME期铜 7416.50 151.50 +2.09 7931.00 -6.49 LME期铅 2064.00 26.00 +1.28 2330.00 -11.42 LME期镍 15405.00 205.00 +1.35 17060.00 -9.70 LME期锡 20610.00 410.00 +2.03 23400.00 -11.92 LME期锌 1894.75 22.25 +1.19 2080.00 -8.91 上海期铝 14615.00 25.00 +0.17 15435.00 -5.31 上海期铜 53170.00 280.00 +0.53 57690.00 -7.83 上海期锌 14640.00 55.00 +0.38 15625.00 -6.30 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透4月11日 - 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。 亚洲时段美元下跌，受朝鲜和叙利亚紧张局势打压美国公债收益率的影响。 “朝鲜相关风险起到了一点推动避险人气的作用。那给北亚经济体以及依赖贸易的经济体带来更多风险，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota说。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 韩元兑美元 继续下跌，下滑0.39%至1,146.7。该货币对上周跌逾1%。 菲律宾披索 上下浮动，此前数据显示该国2月贸易逆差扩大。披索过去两日表现强劲。 台币兑美元 午后盘初小升，可能打破七日连跌走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主