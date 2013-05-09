金属期市：期铜下滑，在升至三周高位后稍作喘息

路透伦敦5月9日 - 期铜价格周三下滑，升至三周高位后稍作喘息。中国公布强劲贸易数据令市场预期中国需求增加，带动期铜之前的升势。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 买盘最后报7,354美元，昨日收报每吨7,419美元，昨日盘中触及4月12日来最高的7,480美元。

中国贸易数据强于预期以及德国工业生产意外上涨和美国就业数据强劲引发期铜本周出现空头回补升势。

“整体而言，铜的空头仓位仍很大，所以我感觉升势还没完。空头回补带动铜价一举突破7,500，并可能升至7,700美元我都不会意外，”巴克莱分析师Gayle Berry表示。

“基本面一直在小幅改善，尽管宏观经济仍颇为疲弱。库存一直在减少，实货溢价也在上升，中国部分终端用户的活动看来略有好转。”

周四发布的每日库存数据显示，LME铜库存减少75吨，至605,750吨。在之前六个月大增后，过去两周铜库存减少。

力拓 表示，可能较预期更早的获得蒙古批准，从其庞大的Oyu Tolgoi铜矿出运铜，这令供应过剩的担忧加重。

周三数据显示，中国4月铜进口环比减少7.4%，这也令铜价承压。

分析师和交易商表示，周四铜下滑是因技术面因素。

T-Commodity顾问Gianclaudio Torlizzi表示，“铜价升势过度。13日(7,520.27美元)和30日(7,628美元)移动均线切入位之间的缺口太大，缺口缝合前，铜价仍有下滑风险。”

虽然食品价格上涨推高中国4月CPI，但涨幅基本在市场预期之中，通胀仍不构成当前中国经济的威胁；而工业品价格的持续回落再度暴露需求面偏弱的问题，为国内经济复苏蒙上阴影。

三个月期铝 由每吨1,908美元跌至1,891美元。三个月期锌 由每吨1,894美元跌至1,872美元。

三个月期铅 由每吨2,064美元跌至2,017美元。三个月期锡 收报20,725美元，周三收报20,745美元。三个月期镍 由每吨15,405美元跌至15,285美元。

以下为1605 GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今