金属期市：伦铜受美元走强影响而下滑，但本周仍有望收阳

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0120GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.8%至每吨7,298美元。合约本周累积升0.4%，周三更一度高见7,480美元，是4月12日以来最高水平。
上海期交所期铜交易主力9月合约 跌0.5%，每吨报52,660元人民币(8,600美元)。
铜价从周三高位回落，表明投资者缺乏信心，在美国经济复苏出现更强烈信号的背景下，投资者掂量对中国经济的持续疑虑。上周美国一周初请失业金人数降至近五年半低位。
中国4月铜进口较前月减少7.4%至22个月低点，因智利港口工人罢工，且印度主要冶炼厂遭关闭导致延迟出货。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/梁睿雪; 审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。