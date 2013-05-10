金属期市：期铜小涨，连续第三周上扬

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 上海铜库存过去一周减少8.8%
* 德国进出口在2月下降后反弹
* 期铜自4月低位累积反弹约9%
路透伦敦5月10日 - 期铜周五上扬，连续第三周上扬，因全球库存持续减少，且经济数据进一步改善，但美元走强令涨幅受限。
LME三个月期铜 收涨0.29%，报每吨7,375美元，日高为7,416.25美元。
该合约本周上扬近2%，周三触及约一个月最高7,480美元。LME期铜在4月触及18个月低位后已累积反弹约9%，因有迹象显示，全球经济并非之前预期的那么遭。
分析师称，来自金属需求大国中国的稳定需求已开始显现，因伦敦和上海两地交易所的库存均不断减少。
周五公布的数据显示，上海铜库存过去一周下降8.8%，至195,043吨，为去年10月以来最低。
LME铜库存MCUSTX-TOTAL周五再降1,500吨，至604,250吨，为约一个月来最低水平。
但美元兑一篮子货币，美元兑欧元走强限制铜价涨幅。
“我们认为，在中国周一公布工业生产数据前，铜价不会有大的变动。预期中国4月工业生产同比增长9.4%，”南非标准银行在一份报告中称。
三个月期锡 收涨0.48%，报每吨20,825美元，周四公布的数据显示，全球最大的出口国印尼4月出口较前月下降15.5%。
以下为1628GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 335.35 1.60 +0.48 365.25 -8.19 LME期铝 1871.00 -20.00 -1.06 2073.00 -9.74 LME期铜 7390.75 -28.25 -0.38 7931.00 -6.81 LME期铅 1999.25 -17.75 -0.88 2330.00 -14.20 LME期镍 15430.00 145.00 +0.95 17060.00 -9.55 LME期锡 20756.00 31.00 +0.15 23400.00 -11.30 LME期锌 1867.25 -4.75 -0.25 2080.00 -10.23 上海期铝 14635.00 20.00 +0.14 15435.00 -5.18 上海期铜 53600.00 400.00 +0.75 57690.00 -7.09 上海期锌 14590.00 10.00 +0.07 15625.00 -6.62 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。