金属期市：期铜小涨，连续第三周上扬

* 上海铜库存过去一周减少8.8%

* 德国进出口在2月下降后反弹

* 期铜自4月低位累积反弹约9%

路透伦敦5月10日 - 期铜周五上扬，连续第三周上扬，因全球库存持续减少，且经济数据进一步改善，但美元走强令涨幅受限。

LME三个月期铜 收涨0.29%，报每吨7,375美元，日高为7,416.25美元。

该合约本周上扬近2%，周三触及约一个月最高7,480美元。LME期铜在4月触及18个月低位后已累积反弹约9%，因有迹象显示，全球经济并非之前预期的那么遭。

分析师称，来自金属需求大国中国的稳定需求已开始显现，因伦敦和上海两地交易所的库存均不断减少。

周五公布的数据显示，上海铜库存过去一周下降8.8%，至195,043吨，为去年10月以来最低。

LME铜库存MCUSTX-TOTAL周五再降1,500吨，至604,250吨，为约一个月来最低水平。

但美元兑一篮子货币，美元兑欧元走强限制铜价涨幅。

“我们认为，在中国周一公布工业生产数据前，铜价不会有大的变动。预期中国4月工业生产同比增长9.4%，”南非标准银行在一份报告中称。

三个月期锡 收涨0.48%，报每吨20,825美元，周四公布的数据显示，全球最大的出口国印尼4月出口较前月下降15.5%。

以下为1628GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今