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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 10:06 BJT

金属期市：伦敦期铜下滑，美国经济回温打击宽松政策希望

上海期货交易所9月期铜合约 涨0.32%报每吨53,170元人民币。

七国集团(G7)财政官员们周六同意加倍努力来处理陷入困境的银行，并对日本的经济刺激举动大开绿灯。

本周将出炉的一系列经济数据将呈现好坏不一的全球经济图景，紧缩政策继续遏制欧元区经济活动，但宽松政策则帮助刺激日本经济成长。

周五公布的交易数据显示对冲基金和其他大型商品投机客在商品领域的净多仓升至六周高位，交易员在石油以及咖啡、可可、玉米等超卖农作物商品的投资增加。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/李爽; 审校 王冠中)
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