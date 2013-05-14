金属期市：期铜下滑，因担忧中国成长及铜库存上升

中国投资：新西兰北地大区同意协助中铁，为“一带一路”投资提供咨询
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
* 疲弱中国数据是市场焦点所在
* LME铜库存增加12,000吨，接近10年高位
路透伦敦5月14日 - 期铜周二重挫逾2%，因中国工业生产数据疲弱，引发投资人担忧在铜库存上升之时需求增长停滞。
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期货 收低2.3%，报每吨7,245美元，为两周来最大单日跌幅，且扭转上日收高0.5%的势态。
中国国家统计局周一公布数据显示，4月规模以上工业增加值和社会消费品零售总额分别同比增长9.3%和12.8%，分别略低于和持平于路透调查的预估中值；1-4月固定资产投资同比增长20.6%，路透调查中值为21%。 数据令投资人担忧全球最大铜消费国中国处于萌芽状态的经济复苏将会停步不前。
该数据最初提振铜价，因期望数据将驱使中国政府放宽货币政策，但在周二，这一希望破灭，此前中国官员在官方媒体上的讲话暗示，政府不太可能进一步放宽货币政策。
稍早公布的市场数据显示，LME铜库存增加12,000吨，至618,700吨，再次向近期高位621,600吨靠拢，此为约10年来的最高水平。
铜库存在近几周下降，但整体水平仍高企，分析师预期今年来自铜矿矿场的新供应将急增。
周一Glencore Xstrata 称，2013年首季铜产量上升18%。
三个月期铝 下跌0.5%，至每吨1,857美元。三个月期镍 跌1.3%，至15,105美元。
三个月期铅 收低1.4%，报每吨1,979美元，三个月期锌 下滑0.9%，至1,846美元。三个月期锡 收盘时没有成交，买盘最后报20,995美元，较周一收盘上涨0.5%。
以下为1612GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 328.35 -7.65 -2.28 365.25 -10.10 LME期铝 1858.50 -8.50 -0.46 2073.00 -10.35 LME期铜 7237.50 -177.50 -2.39 7931.00 -8.74 LME期铅 1979.25 -28.75 -1.43 2330.00 -15.05 LME期镍 15118.00 -182.00 -1.19 17060.00 -11.38 LME期锡 20900.00 0.00 +0.00 23400.00 -10.68 LME期锌 1845.50 -16.50 -0.89 2080.00 -11.27 上海期铝 14565.00 -35.00 -0.24 15435.00 -5.64 上海期铜 52920.00 -620.00 -1.16 57690.00 -8.27 上海期锌 14450.00 -100.00 -0.69 15625.00 -7.52 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9