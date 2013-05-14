金属期市：期铜下滑，因担忧中国成长及铜库存上升

* 疲弱中国数据是市场焦点所在

* LME铜库存增加12,000吨，接近10年高位

路透伦敦5月14日 - 期铜周二重挫逾2%，因中国工业生产数据疲弱，引发投资人担忧在铜库存上升之时需求增长停滞。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期货 收低2.3%，报每吨7,245美元，为两周来最大单日跌幅，且扭转上日收高0.5%的势态。

中国国家统计局周一公布数据显示，4月规模以上工业增加值和社会消费品零售总额分别同比增长9.3%和12.8%，分别略低于和持平于路透调查的预估中值；1-4月固定资产投资同比增长20.6%，路透调查中值为21%。 数据令投资人担忧全球最大铜消费国中国处于萌芽状态的经济复苏将会停步不前。

该数据最初提振铜价，因期望数据将驱使中国政府放宽货币政策，但在周二，这一希望破灭，此前中国官员在官方媒体上的讲话暗示，政府不太可能进一步放宽货币政策。

稍早公布的市场数据显示，LME铜库存增加12,000吨，至618,700吨，再次向近期高位621,600吨靠拢，此为约10年来的最高水平。

铜库存在近几周下降，但整体水平仍高企，分析师预期今年来自铜矿矿场的新供应将急增。

周一Glencore Xstrata 称，2013年首季铜产量上升18%。

三个月期铝 下跌0.5%，至每吨1,857美元。三个月期镍 跌1.3%，至15,105美元。

三个月期铅 收低1.4%，报每吨1,979美元，三个月期锌 下滑0.9%，至1,846美元。三个月期锡 收盘时没有成交，买盘最后报20,995美元，较周一收盘上涨0.5%。

以下为1612GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今