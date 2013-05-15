金属期市：期铜跌至近两周低点，因欧洲经济成长疲弱及基金增加空头仓位

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
* 基金增加空头仓位
* 德国和法国GDP数据逊于预期
路透伦敦5月15日 - 期铜周三跌至近两周低点，此前欧洲公布的经济数据令人失望，助燃对全球经济成长和金属需求的担忧，带动基金增加空头仓位。
美元走强也令市场承压，库存进一步增加提醒投资人多数基本金属市场供应过剩。
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收盘时由周二的每吨7,245美元跌至7,198美元，稍早触及5月3日来最低的7,101美元。
周二，期铜大跌2.3%，为两周来最大单日跌幅，今年迄今跌幅近10%。许多基金投资人认为期铜从18个月低点反弹至近7,500美元是增加空头仓位的好机会。
德国经济在第一季惊险躲过了衰退，周三公布的经季节调整数据显示，拜民间消费上扬之赐，德国第一季经济较前季成长0.1%，增幅低于预期。
法国国家统计局周三公布的初值数据显示，第一季经济萎缩0.2%，陷入浅幅衰退。
意大利第一季经济萎缩幅度大于预期，使该国的衰退延续至第七个季度，这成为1970年有该项统计以来意大利持续时间最长的一波衰退。
欧盟统计局周三公布，欧元区第一季区内生产总值(GDP)初值为较前季下滑0.2%，较上年同期下滑1.0%。
LME铜库存增加8,825吨，至627,525吨，此为约10年来的最高水平。锌库存跳升87,525吨至112万吨。
三个月期铝 由每吨1,857美元跌至1,840美元。三个月期锌 下滑23美元，至1,823美元。三个月期铅 收低9美元，报每吨1,970美元。
三个月期镍 由15,105美元跌至14,905美元。三个月期锡 由20,995美元跌至20,755美元。(完)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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