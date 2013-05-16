金属期市：期铜因美元下跌而反弹，但需求疲弱限制涨势

* 欧元区3月进口跌10%

* 美元兑欧元和日圆大跌

* 美国费城联储5月制造业活动萎缩

路透伦敦5月16日 - 期铜价格周四从稍早触及的低位反弹，因美元兑欧元及一篮子货币下跌，但投资人担心全球最大消费者中国需求乏善可陈，限制期铜进一步攀升。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收报7,280美元，高于周三的7,198美元。

期铜本周可能下跌2%，从年初迄今累计下滑9%。

“商品交易顾问(CTA)回补空头之势减退，CTA的买入基本上支持了市场，他们目前是净卖家，”Marex Spectron分析师George Adcock说。

美元兑欧元和一篮子货币下跌，此前美国楼市，就业和地区性企业活动报告直指美国经济疲弱。

周三稍晚，中国国务院副总理张高丽表示，中国对商品需求减弱，必须“严格禁止”膨胀的工业行业进一步扩张。

在欧洲方面，德国和法国物价下跌，令欧元区4月消费者物价调和指数跌至三年低位，且3月进口下降10%，显示欧元区经济走滑坡。

三个月期锡 由每吨20,755美元升至20,955美元。三个月期铅 收盘时没有成交，买盘最后报1,993美元，上日报1,970美元。