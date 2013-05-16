金属期市：期铜因美元下跌而反弹，但需求疲弱限制涨势

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 欧元区3月进口跌10%
* 美元兑欧元和日圆大跌
* 美国费城联储5月制造业活动萎缩
路透伦敦5月16日 - 期铜价格周四从稍早触及的低位反弹，因美元兑欧元及一篮子货币下跌，但投资人担心全球最大消费者中国需求乏善可陈，限制期铜进一步攀升。
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收报7,280美元，高于周三的7,198美元。
期铜本周可能下跌2%，从年初迄今累计下滑9%。
“商品交易顾问(CTA)回补空头之势减退，CTA的买入基本上支持了市场，他们目前是净卖家，”Marex Spectron分析师George Adcock说。
美元兑欧元和一篮子货币下跌，此前美国楼市，就业和地区性企业活动报告直指美国经济疲弱。
周三稍晚，中国国务院副总理张高丽表示，中国对商品需求减弱，必须“严格禁止”膨胀的工业行业进一步扩张。
在欧洲方面，德国和法国物价下跌，令欧元区4月消费者物价调和指数跌至三年低位，且3月进口下降10%，显示欧元区经济走滑坡。
三个月期锡 由每吨20,755美元升至20,955美元。三个月期铅 收盘时没有成交，买盘最后报1,993美元，上日报1,970美元。
三个月期镍 由14,905美元跌至14,900美元。三个月期锌 报1,832.50美元，上日报1,823美元。三个月期铝 由每吨1,840美元升至1,852美元。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。