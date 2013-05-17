金属期市：LME期铜因中国库存下降而上涨，但升幅受美元走强所限

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 上海铜库存继续下跌
* 有消息称尽管中国经济回软，但将以改革促进经济增长
* 期铅价格上涨，LME库存自去年12月来下降三分之一
路透伦敦5月17日 - 期铜价格周五连续第二日上升，中国金属需求改善的暂时迹象带来支持，但期铜价格升幅受限，因美元上涨及仍担忧中国经济成长。
周五数据示上海期货交易所的铜库存在过去一周减少4,713吨，或2.4%，自4月初期迄今累计跌幅接近四分之一。
中国工业近期需求不断增加的迹象也支持期铜价格。
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收升0.4%，报每吨7,309美元，扩大周四录得的涨幅，但开盘触及日内低位7,234美元。
美国5月消费者信心升至约六年高位，4月经济领先指标升至约五年高点。
本周期铜下跌0.8%。
投资人仍然谨慎，因为中国的正面趋势没有在LME库存中反映。LME铜库存周五再次增加，自4月初以来累计攀升10%。
周五美元兑一篮子货币 升至近10个月高位，也限制了LME期铜价格升幅。
市场忧虑中国经济成长。此前消息人士称，中国国家主席习近平亲自主持起草改革计划，以重振经济；计划鲜有刺激措施，因担忧地方政府债务问题恶化和房地产价格进一步上涨。了解改革计划的消息人士指出，中国高层一致认为，改革是促进中国经济增长更可持续的唯一道路。
交投最活跃的上海期交所9月期铜 收高1.8%，至每吨52,980元人民币(8,600美元)，此前三个交易日连跌。
LME期铅 升1.05%，收报每吨2,014美元，因LME铅库存减少，自去年12月初迄今累计下跌34%。
以下为1651GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 331.75 2.55 +0.77 365.25 -9.17 LME期铝 1851.25 -0.75 -0.04 2073.00 -10.70 LME期铜 7313.25 33.25 +0.46 7931.00 -7.79 LME期铅 2010.25 40.25 +2.04 2330.00 -13.72 LME期镍 14871.00 -29.00 -0.19 17060.00 -12.83 LME期锡 20921.00 -34.00 -0.16 23400.00 -10.59 LME期锌 1840.75 8.25 +0.45 2080.00 -11.50 上海期铝 14560.00 40.00 +0.28 15435.00 -5.67 上海期铜 53100.00 900.00 +1.72 57690.00 -7.96 上海期锌 14450.00 85.00 +0.59 15625.00 -7.52 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。