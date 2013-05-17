金属期市：LME期铜因中国库存下降而上涨，但升幅受美元走强所限

* 上海铜库存继续下跌

* 有消息称尽管中国经济回软，但将以改革促进经济增长

* 期铅价格上涨，LME库存自去年12月来下降三分之一

路透伦敦5月17日 - 期铜价格周五连续第二日上升，中国金属需求改善的暂时迹象带来支持，但期铜价格升幅受限，因美元上涨及仍担忧中国经济成长。

周五数据示上海期货交易所的铜库存在过去一周减少4,713吨，或2.4%，自4月初期迄今累计跌幅接近四分之一。

中国工业近期需求不断增加的迹象也支持期铜价格。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收升0.4%，报每吨7,309美元，扩大周四录得的涨幅，但开盘触及日内低位7,234美元。

美国5月消费者信心升至约六年高位，4月经济领先指标升至约五年高点。

本周期铜下跌0.8%。

投资人仍然谨慎，因为中国的正面趋势没有在LME库存中反映。LME铜库存周五再次增加，自4月初以来累计攀升10%。

周五美元兑一篮子货币 升至近10个月高位，也限制了LME期铜价格升幅。

市场忧虑中国经济成长。此前消息人士称，中国国家主席习近平亲自主持起草改革计划，以重振经济；计划鲜有刺激措施，因担忧地方政府债务问题恶化和房地产价格进一步上涨。了解改革计划的消息人士指出，中国高层一致认为，改革是促进中国经济增长更可持续的唯一道路。

交投最活跃的上海期交所9月期铜 收高1.8%，至每吨52,980元人民币(8,600美元)，此前三个交易日连跌。

LME期铅 升1.05%，收报每吨2,014美元，因LME铅库存减少，自去年12月初迄今累计下跌34%。

以下为1651GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今