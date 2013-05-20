金属期市：期铜下滑，因美国乐观数据增强联储缩减购债计划前景

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
上海期货交易所9月期铜合约 跌0.17%至每吨52,590元人民币。
美国民众5月初对美国经济和财政前景的看法更为乐观，消费者信心升至近六年来最高水准。在近期数据显示美国经济成长正在降温之际，这是一个令人鼓舞的迹象。
欧央行执委周五表示，欧央行将在“很长时间内”维持宽松并有利经济成长的货币政策立场。
商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，5月14日止当周，对冲基金和资产管理机构将铜净空头部位削减3,682口至13,115口。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李爽; 审校 张荻/隋芬)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。