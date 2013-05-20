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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 10:09 BJT

金属期市：期铜下滑，因美国乐观数据增强联储缩减购债计划前景

上海期货交易所9月期铜合约 跌0.17%至每吨52,590元人民币。

美国民众5月初对美国经济和财政前景的看法更为乐观，消费者信心升至近六年来最高水准。在近期数据显示美国经济成长正在降温之际，这是一个令人鼓舞的迹象。

欧央行执委周五表示，欧央行将在“很长时间内”维持宽松并有利经济成长的货币政策立场。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，5月14日止当周，对冲基金和资产管理机构将铜净空头部位削减3,682口至13,115口。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李爽; 审校 张荻/隋芬)
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