金属期市：期铜由跌转升且触及一周高位，因美元下跌

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
* 上海期交所铜库存持续减少
* 在3月，镍供应过剩达9,800吨
路透伦敦5月20日 - 期铜价格周一升至约一周高位，受助于美元下跌及亚洲库存不断萎缩，但忧虑中国成长迟滞限制期铜涨幅。
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收升1.3%，报每吨7,399美元。
美元兑一篮子货币下跌，令诸如铜等以美元计价商品对持有其他货币的投资人来说更便宜。
“美元早盘走软及股市上涨对期铜提供一些支持，但唯一利好基本因素是上海期交所库存正在萎缩，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说。
数据显示，上海期交所铜库存上周减少4,713吨，至190,330吨。
自3月初来，亚洲仓库铜库存一直下降 ，这可能显示市场供应过剩的水平低于原先所想的。
周一数据显示，LME铜库存也减少，下降1,925吨，至628,025吨，但仍接近今年稍早触及的10年高位。
周一稍早，期铜价格下跌1%至每吨7,232.25美元日内低位，之后由跌转升。
“价格在平盘上下方游走。宏观人气不是很好，所以没有为市场走势提供方向。数据好坏不一，所以市场有点陷入宏观泥沼，”巴克莱分析师Gayle Berry说。
近期中国经济增长及制造业数据令投资人失望。
其他金属方面，三个月期镍 上涨约2%，至每吨15,115美元。
国际镍业研究组织(INSG)表示，在今年3月，全球镍市场供应过剩达9,800吨，低于2月的供应过剩10,200吨。
三个月期铝 涨0.6%，报每吨1,861美元，三个月期锌 升0.9%，报1,853美元，三个月期铅 涨1.2%，报2,040美元。
三个月期锡 升1.8%，报21,355美元。(完)
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。