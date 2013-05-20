金属期市：期铜由跌转升且触及一周高位，因美元下跌

* 上海期交所铜库存持续减少

* 在3月，镍供应过剩达9,800吨

路透伦敦5月20日 - 期铜价格周一升至约一周高位，受助于美元下跌及亚洲库存不断萎缩，但忧虑中国成长迟滞限制期铜涨幅。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收升1.3%，报每吨7,399美元。

美元兑一篮子货币下跌，令诸如铜等以美元计价商品对持有其他货币的投资人来说更便宜。

“美元早盘走软及股市上涨对期铜提供一些支持，但唯一利好基本因素是上海期交所库存正在萎缩，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说。

数据显示，上海期交所铜库存上周减少4,713吨，至190,330吨。

自3月初来，亚洲仓库铜库存一直下降 ，这可能显示市场供应过剩的水平低于原先所想的。

周一数据显示，LME铜库存也减少，下降1,925吨，至628,025吨，但仍接近今年稍早触及的10年高位。

周一稍早，期铜价格下跌1%至每吨7,232.25美元日内低位，之后由跌转升。

“价格在平盘上下方游走。宏观人气不是很好，所以没有为市场走势提供方向。数据好坏不一，所以市场有点陷入宏观泥沼，”巴克莱分析师Gayle Berry说。

近期中国经济增长及制造业数据令投资人失望。

其他金属方面，三个月期镍 上涨约2%，至每吨15,115美元。

国际镍业研究组织(INSG)表示，在今年3月，全球镍市场供应过剩达9,800吨，低于2月的供应过剩10,200吨。

三个月期铝 涨0.6%，报每吨1,861美元，三个月期锌 升0.9%，报1,853美元，三个月期铅 涨1.2%，报2,040美元。