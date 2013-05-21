金属期市：期铜受中国进口数据打压下跌，但跌幅受限

* 中国4月精炼铜进口同比大跌33%

* Freeport的Grasberg铜矿可能长期关闭

路透伦敦5月21日 - 期铜周二下跌，此前全球最大铜消费国中国的进口数据令人失望，不过，期铜跌幅受限，因一印尼铜矿停产时间被延长。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收报每吨7,375美元，周一收报7,399美元。

今日稍早公布的数据显示，中国4月精炼铜进口同比大跌33%，至183,023吨，精炼铜出口同比上升6%，至29,072吨。

投资人对中国近期数据感到失望，且在周四中国、美国及欧元区制造业数据公布前，投资人感到不安。

在生产方面，Freeport McMoRan Copper & Gold Inc 在印尼的Grasberg铜矿可能长时间关闭，且在发生印尼最严重的矿灾后，该矿场的地下开采计划正受到审查。

“迄今，事件对供应链及价格的影响有限，因库存储备可令公司渡过困难时期，”INTL FCStone的Edward Meir在研究报告中说。

“但如果矿场关闭时间延长，或出现劳资纠纷，上述情况可能会发生改变，目前这两项因素出现的机率很低，”他说。

三个月期镍 是今年LME表现最差的金属，今日收报每吨15,075美元，上日收报15,115美元。期镍今年迄今累计下跌大约12%。