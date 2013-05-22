金属期市：期铜因Grasberg铜矿停产上扬，贝南克讲话限制涨幅

* Freeport矿难的死亡人数增加，矿场仍然关闭 * 供应吃紧使铜价企稳 * 贝南克未暗示美联储将缩减购债规模 路透伦敦5月22日 - 期铜周三触及六周高位，因看似全球第二大铜矿 可能会继续停产，不过涨幅受限，投资者消化美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)主席贝南克就宽松政策发表的讲话。 LME三个月期铜 收报每吨7,475美元，盘中触及4月12日以来最 高7,533美元。周二收报每吨7,375美元。 美联储主席贝南克表示，货币刺激政策扶助美国经济复苏。他的讲话 最初提振投资者风险意愿。但稍后，风险意愿减弱，因贝南克称，如果经 济成长进一步改善，美联储可能在今年缩减购债规模。 不过，铜价仍然收涨，因Freeport McMoRan Copper and Gold Inc < FCX.N>的相关人士表示，在确信矿井安全之前，不会恢复Grasberg铜矿的 生产。之前这一位于印尼巴布亚省的铜矿发生隧道坍塌，导致28人死亡。 Freeport于上周三暂停了Grasberg铜矿的生产。 投资者担忧此次发生的印尼历史上最严重的矿难可能使Freeport与工 会之间的关系更加紧张，自2011年底发生了为期三个月的罢工后，公司与 工会间的小摩擦不断。 其他影响供应的因素包括，力拓位于犹他州的Bingham Canyon矿井发 生泥石流，印尼两大铜冶炼厂关闭以及中国的部分炼厂减产，这也扶助支 撑铜价。 三个月期锡 收涨每吨21,475美元，周二收报21,270美元。三 个月期锌 收报每吨1,881美元，周二收报1,851美元。三个月期铝< CMAL3>收报每吨1,884美元，周二报1,860美元。三个月期镍 从周 二的15,075美元上扬至每吨15,170美元。 三个月期铅 收报每吨2,057美元，周二报每吨2,038美元。 以下为1615GMT基本金属主力合约报价： 2011年 年初 迄今 最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨 跌% -------------------------------------------------------------- ----- COMEX期铜 338.70 4.90 +1.47 365.25 -7.2 7 LME期铝 1880.50 20.50 +1.10 2073.00 -9.2 9 LME期铜 7465.25 90.25 +1.22 7931.00 -5.8 7 LME期铅 2058.75 20.75 +1.02 2330.00 -11.6 4 LME期镍 15170.00 95.00 +0.63 17060.00 -11.0 8 LME期锡 21407.00 137.00 +0.64 23400.00 -8.5 2 LME期锌 1875.00 24.00 +1.30 2080.00 -9.8 6 上海期铝 14660.00 75.00 +0.51 15435.00 -5.0 2 上海期铜 53730.00 350.00 +0.66 57690.00 -6.8 6 上海期锌 14530.00 80.00 +0.55 15625.00 -7.0 1 --------------------------------------------------------------- ---- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所 合约为人民币/吨。(完)