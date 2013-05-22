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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 00:49 BJT

金属期市：期铜因Grasberg铜矿停产上扬，贝南克讲话限制涨幅

* Freeport矿难的死亡人数增加，矿场仍然关闭
    * 供应吃紧使铜价企稳
    * 贝南克未暗示美联储将缩减购债规模

    路透伦敦5月22日 - 期铜周三触及六周高位，因看似全球第二大铜矿
可能会继续停产，不过涨幅受限，投资者消化美国联邦储备理事会(FED/
美联储)主席贝南克就宽松政策发表的讲话。
    
    LME三个月期铜 收报每吨7,475美元，盘中触及4月12日以来最
高7,533美元。周二收报每吨7,375美元。
    
    美联储主席贝南克表示，货币刺激政策扶助美国经济复苏。他的讲话
最初提振投资者风险意愿。但稍后，风险意愿减弱，因贝南克称，如果经
济成长进一步改善，美联储可能在今年缩减购债规模。
    
    不过，铜价仍然收涨，因Freeport McMoRan Copper and Gold Inc <
FCX.N>的相关人士表示，在确信矿井安全之前，不会恢复Grasberg铜矿的
生产。之前这一位于印尼巴布亚省的铜矿发生隧道坍塌，导致28人死亡。

    Freeport于上周三暂停了Grasberg铜矿的生产。
    
    投资者担忧此次发生的印尼历史上最严重的矿难可能使Freeport与工
会之间的关系更加紧张，自2011年底发生了为期三个月的罢工后，公司与
工会间的小摩擦不断。

    其他影响供应的因素包括，力拓位于犹他州的Bingham Canyon矿井发
生泥石流，印尼两大铜冶炼厂关闭以及中国的部分炼厂减产，这也扶助支
撑铜价。

    三个月期锡 收涨每吨21,475美元，周二收报21,270美元。三
个月期锌 收报每吨1,881美元，周二收报1,851美元。三个月期铝<
CMAL3>收报每吨1,884美元，周二报1,860美元。三个月期镍 从周
二的15,075美元上扬至每吨15,170美元。

    三个月期铅 收报每吨2,057美元，周二报每吨2,038美元。

    以下为1615GMT基本金属主力合约报价：
                                                  2011年   年初
迄今 
                最新报价       变动     涨跌%     收市价     涨
跌%  
  --------------------------------------------------------------
-----
  COMEX期铜     338.70        4.90     +1.47     365.25     -7.2
7
  LME期铝      1880.50       20.50     +1.10    2073.00     -9.2
9
  LME期铜      7465.25       90.25     +1.22    7931.00     -5.8
7
  LME期铅      2058.75       20.75     +1.02    2330.00    -11.6
4
  LME期镍     15170.00       95.00     +0.63   17060.00    -11.0
8
  LME期锡     21407.00      137.00     +0.64   23400.00     -8.5
2
  LME期锌      1875.00       24.00     +1.30    2080.00     -9.8
6
  上海期铝    14660.00       75.00     +0.51   15435.00     -5.0
2
  上海期铜    53730.00      350.00     +0.66   57690.00     -6.8
6
  上海期锌    14530.00       80.00     +0.55   15625.00     -7.0
1
 ---------------------------------------------------------------
----  
  注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所
合约为人民币/吨。(完)
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